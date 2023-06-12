Айзейя Тэйлор покинет «Жальгирис». Он стал MVP финала в чемпионате Литвы

По информации BasketNews, разыгрывающий «Жальгириса» Айзейя Тэйлор, скорее всего, покинет команду и станет свободным агентом.

Тэйлор стал главным героем решающего матча чемпионата Литвы между « » и «Ритасом» (97:87, 3-2).

Защитник набрал первые 10 очков команды, к половине имел в своем активе 19.

Тэйлор завершил встречу с 32 очками, включая ключевое «2+1» попадание в концовке.

Он получил награду MVP финальной серии.

Несмотря на выдающееся выступление, ожидается, что литовский клуб не станет выдвигать разыгрывающему предложение о продлении соглашения. «Бэккорт «Жальгириса» уже сформирован», – пишет BasketNews.

«Я верю, что Айзейя будет игроком калибра Евролиги, куда бы ни поехал. У него впереди светлое будущее. Он может стать одним из лучших разыгрывающих в », – сказал генменеджер «Жальгириса» .

Тэйлор набирал в среднем 5,7 очка за 13,7 минуты на паркете в сезоне-2022/23 Евролиги.

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