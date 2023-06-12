Айзейя Тэйлор покинет «Жальгирис». Он стал MVP финала в чемпионате Литвы

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Паулюс Мотеюнас Айзейя Тэйлор Баскетбол

По информации BasketNews, разыгрывающий «Жальгириса» Айзейя Тэйлор, скорее всего, покинет команду и станет свободным агентом.

Тэйлор стал главным героем решающего матча чемпионата Литвы между «Жальгирисом» и «Ритасом» (97:87, 3-2).

Защитник набрал первые 10 очков команды, к половине имел в своем активе 19.

Тэйлор завершил встречу с 32 очками, включая ключевое «2+1» попадание в концовке.

Он получил награду MVP финальной серии.

Несмотря на выдающееся выступление, ожидается, что литовский клуб не станет выдвигать разыгрывающему предложение о продлении соглашения. «Бэккорт «Жальгириса» уже сформирован», – пишет BasketNews.

«Я верю, что Айзейя будет игроком калибра Евролиги, куда бы ни поехал. У него впереди светлое будущее. Он может стать одним из лучших разыгрывающих в Евролиге», – сказал генменеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.

Тэйлор набирал в среднем 5,7 очка за 13,7 минуты на паркете в сезоне-2022/23 Евролиги.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий