Паулюс Мотеюнас, Альпер Йилмаз и Маурицио Герардини – кандидаты на пост гендиректора Евролиги

По информации BasketNews, в число кандидатов на пост генерального директора Евролиги входят генеральный менеджер «Жальгириса» , генеральный менеджер «Анадолу Эфеса» Альпер Йилмаз и генеральный менеджер «Фенербахче» Маурицио Герардини.

Нынешний генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман объявил о решении покинуть пост по окончании контракта, 31 июля.

Гликман официально вступил в должность генерального директора Евролиги 4 сентября 2022 года.

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