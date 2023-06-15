Евробаскет-2023. Женщины. Сербия обыграла Турцию, Испания встретится с Латвией и другие матчи

В четверг, 15 июня, в Израиле и Словении стартовал женский чемпионат Европы.

В первый игровой день действующий чемпион Европы Сербия одержала победу над Турцией, Испания встретится с Латвией.

Женщины

Израиль, Словения

Групповой этап

Группа A

Черногория – Греция – 74:69 (18:23, 23:11, 19:15, 14:20)

15 июня. 12.15

Латвия – Испания

15 июня. 21.00

Положение команд: Черногория – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-0, Латвия – 0-0.

Группа B

Италия – Чехия – 58:61 (17:17, 16:15, 17:11, 8:18)

15 июня. 15.00

Бельгия – Израиль

15 июня. 18.15

Положение команд: Чехия – 1-0, Италия – 0-1, Бельгия – 0-0, Израиль – 0-0.

Группа C

Великобритания – Словения

15 июня. 19.00

Германия – Франция

15 июня. 21.45

Положение команд: Германия – 0-0, Великобритания – 0-0, Словения – 0-0, Франция – 0-0.

Группа D

Словакия – Венгрия – 67:89 (12:16, 20:24, 21:15, 14:34)

15 июня. 13.15

Турция – Сербия – 63:71 (22:21, 11:16, 19:21, 11:13)

15 июня. 16.00

Положение команд: Венгрия – 1-0, Сербия – 1-0, Турция – 0-1, Словакия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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