Евробаскет-2023. Женщины. Сербия обыграла Турцию, Испания встретится с Латвией и другие матчи
В четверг, 15 июня, в Израиле и Словении стартовал женский чемпионат Европы.
В первый игровой день действующий чемпион Европы Сербия одержала победу над Турцией, Испания встретится с Латвией.
Женщины
Израиль, Словения
Групповой этап
Группа A
Черногория – Греция – 74:69 (18:23, 23:11, 19:15, 14:20)
15 июня. 12.15
Латвия – Испания
15 июня. 21.00
Положение команд: Черногория – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-0, Латвия – 0-0.
Группа B
Италия – Чехия – 58:61 (17:17, 16:15, 17:11, 8:18)
15 июня. 15.00
Бельгия – Израиль
15 июня. 18.15
Положение команд: Чехия – 1-0, Италия – 0-1, Бельгия – 0-0, Израиль – 0-0.
Группа C
Великобритания – Словения
15 июня. 19.00
Германия – Франция
15 июня. 21.45
Положение команд: Германия – 0-0, Великобритания – 0-0, Словения – 0-0, Франция – 0-0.
Группа D
Словакия – Венгрия – 67:89 (12:16, 20:24, 21:15, 14:34)
15 июня. 13.15
Турция – Сербия – 63:71 (22:21, 11:16, 19:21, 11:13)
15 июня. 16.00
Положение команд: Венгрия – 1-0, Сербия – 1-0, Турция – 0-1, Словакия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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