Евробаскет-2023. Женщины. Сербия обыграла Турцию, Испания встретится с Латвией и другие матчи

Теги результаты сборная Италии жен сборная Чехии жен сборная Турции жен сборная Латвии жен сборная Франции жен сборная Греции жен сборная Бельгии жен сборная Испании жен сборная Германии жен сборная Израиля жен сборная Великобритании жен сборная Словакии жен сборная Венгрии жен сборная Сербии жен сборная Черногории жен сборная Словении жен Евробаскет-2023 жен Баскетбол

В четверг, 15 июня, в Израиле и Словении стартовал женский чемпионат Европы.

В первый игровой день действующий чемпион Европы Сербия одержала победу над Турцией, Испания встретится с Латвией.

Евробаскет-2023

Женщины

Израиль, Словения

Групповой этап

Группа A

Черногория – Греция – 74:69  (18:23, 23:11, 19:15, 14:20) 

15 июня. 12.15

Латвия – Испания

15 июня. 21.00

Положение команд: Черногория – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-0, Латвия – 0-0.

Группа B

Италия – Чехия – 58:61  (17:17, 16:15, 17:11, 8:18) 

15 июня. 15.00

Бельгия – Израиль

15 июня. 18.15

Положение команд: Чехия – 1-0, Италия – 0-1, Бельгия – 0-0, Израиль – 0-0.

Группа C

Великобритания – Словения

15 июня. 19.00

Германия – Франция

15 июня. 21.45

Положение команд: Германия – 0-0, Великобритания – 0-0, Словения – 0-0, Франция – 0-0.

Группа D

Словакия – Венгрия – 67:89  (12:16, 20:24, 21:15, 14:34) 

15 июня. 13.15

Турция – Сербия – 63:71  (22:21, 11:16, 19:21, 11:13) 

15 июня. 16.00

Положение команд: Венгрия – 1-0, Сербия – 1-0, Турция – 0-1, Словакия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Не хочу быть MVP. Они должны быть эгоистичными, думать о статистике». Кто сделал Николу Йокича чемпионом

Вместо его выбора показывали рекламу буррито, а сам он проспал драфт – так Никола Йокич стал главной кражей в истории НБА

Чем силен Виктор Вембаньяма? И кого возьмут «Шарлотт»? Изучаем будущих звезд баскетбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий