Мария Степанова – об отстранении сборной России: «Организаторы боятся массовых отказов других сборных»

Трехкратная чемпионка Европы России Мария Степанова прокомментировала отстранение сборной России от участия в отборочном турнире женского Евробаскета-2023.

«Я не особо надеялась. Напротив, четко понимала, что игровые виды спорта вряд ли сейчас допустят. Потому что это могло повлечь массовые отказы других сборных.

В индивидуальных видах, таких как теннис, все проще: если один игрок не захотел играть, то это не повлияет на весь турнир. В боксе вообще свой мир, и они волевым решением определили, что спорт — это спорт, а политика — политика. Кулаком по столу ударили: кто не хочет биться, пожалуйста, не бейтесь.

А в командных видах все гораздо сложнее. Организаторы, видимо, боятся, что турнир вообще будет сорван, поэтому таким образом перестраховываются. В США тоже живут своей жизнью, им без разницы, россиянин или не россиянин. А у нас вот политика вылезла на первый план.

Не понимаю, как можно все грести под одну гребенку. Всегда спорт был вне политики. Но все люди, и эмоции берут верх как у спортсменов, так и у тренеров. И у рефери свои взгляды на жизнь, которые могли бы проявиться на площадке. Такая вот странная и сложная ситуация», — заявила Степанова.

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