Ирина Роднина – об отстранении женской сборной России: «ФИБА не удивила. Подпевалы общему хору»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не удивила, отстранив женскую сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года.

«Обиды и досады уже нет давно, мне кажется, это групповое решение, будничное. Не могу сказать, что ФИБА чем‑то удивила, больше удивляют мудрые решения. Это подпевалы общему хору.

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Я даже не знаю, потому что сама в такой ситуации никогда не была. Они все профессиональные спортсменки, играют за свои команды, и у них есть клубные интересы, не только в сборной», – передает слова Родниной «Матч ТВ».

Женский чемпионат Европы 2023 года пройдет с 15 по 25 июня в Словении и Израиле.

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