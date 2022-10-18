Станислав Еремин – об отстранении сборной России: «В ближайшие несколько лет нас никуда не пустят»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин прокомментировал решение об отстранении женской сборной России от участия в отборе к чемпионату Европы 2023 года.

«Это решение не стало для меня неожиданным. Я уже говорил, что в ближайшие несколько лет нас никуда не пустят. Это было ясно еще полгода назад.

Можно сколько угодно апелляций подавать. Идет полное игнорирование нас. Это, конечно, просто ужасно. Мы выпали из баскетбольного мира. Никакие суды и апелляции не помогут. Нас специально пытаются поддавить по всем каналам.

Поэтому сейчас мы должны искать на баскетбольной площадке тех, с кем у нас есть контакт, искать союзников, чтобы не замыкаться, не вариться только в своих турнирах и чтобы все‑таки у нас было какое‑то общение с представителями других школ», — цитирует Еремина «Матч ТВ».

Женский чемпионат Европы 2023 года пройдет с 15 по 25 июня в Словении и Израиле.

Открытый лагерь сборной России: новые имена и туманные перспективы

Женская сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира

«Движение вверх» с Светланой Абросимовой – как пройти путь до главных трофеев баскетбольного мира

Контракты и платежные ведомости НБА