Ожидается, что Грегг Попович подпишет новый контракт со «Сперс» и станет самым высокооплачиваемым тренером в НБА

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Контракт Грегга Поповича истек после сезона-2022-23, однако «Сперс» исходят из того, что их главный тренер останется с клубом еще как минимум на один сезон, сообщает Spurs Talk.

Приход в команду французского форварда Виктора Вембаньямы под 1-м номером драфта может убедить Поповича остаться в «Сан-Антонио» на длительный срок.

Ожидается, что 74-летний Попович подпишет новый трехлетний контракт, по которому ему будут платить 14 миллионов долларов в год. Это позволит ему обойти Монти Уильямса («Детройт») и возглавить список самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.

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6 комментариев

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Light Yagami
Самый высокооплачиваемый дед в НБА после Леброна. 😉
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+6
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Tim Timson
Ответ Light Yagami
Самый высокооплачиваемый дед в НБА после Леброна. 😉
и самый авторитетный!)
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mqh9pzrxgf
Последний танец попа
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Printezis1990
Ради чего ради Вебьямы ?? Он деградирует с такой комплекией тела через 3 года в нба вообще парень не способный на мышечную массу
+1
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