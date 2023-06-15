Ожидается, что Грегг Попович подпишет новый контракт со «Сперс» и станет самым высокооплачиваемым тренером в НБА
Контракт Грегга Поповича истек после сезона-2022-23, однако «Сперс» исходят из того, что их главный тренер останется с клубом еще как минимум на один сезон, сообщает Spurs Talk.
Приход в команду французского форварда Виктора Вембаньямы под 1-м номером драфта может убедить Поповича остаться в «Сан-Антонио» на длительный срок.
Ожидается, что 74-летний Попович подпишет новый трехлетний контракт, по которому ему будут платить 14 миллионов долларов в год. Это позволит ему обойти Монти Уильямса («Детройт») и возглавить список самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.
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