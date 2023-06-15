Ожидается, что Грегг Попович подпишет новый контракт со «Сперс» и станет самым высокооплачиваемым тренером в НБА

Контракт Грегга Поповича истек после сезона-2022-23, однако «Сперс» исходят из того, что их главный тренер останется с клубом еще как минимум на один сезон, сообщает Spurs Talk.

Приход в команду французского форварда под 1-м номером драфта может убедить Поповича остаться в « » на длительный срок.

Ожидается, что 74-летний Попович подпишет новый трехлетний контракт, по которому ему будут платить 14 миллионов долларов в год. Это позволит ему обойти Монти Уильямса («Детройт») и возглавить список самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.

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