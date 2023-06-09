«Орландо» может расстаться с 6-м и 11-м пиками драфта 2023, хочет подняться выше

Теги Шарлотт Детройт Хьюстон Орландо Портленд Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Скут Хендерсон Баскетбол

«Орландо» может заметно подняться на драфте НБА 2023.

Как пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто, «Мэджик» готовы расстаться с 6-м и 11-м (от «Чикаго») пиками, если им удастся подняться до 3-го или 5-го выбора».

Ожидается, что «Сперс» выберут Виктора Вембаньяму, «Хорнетс» и «Блэйзерс» – Брэндона Миллера и Скута Хендерсона.

Сообщалось, что «Рокетс» готовы расстаться с 4-м пиком, если им удастся с его помощью «значительно усилить состав». Если этого не произойдет, Эймен Томпсон – их вероятный выбор.

«Пистонс» имеют 5-й пик в активе, но они тоже готовы использовать его в обмене.

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2 комментария

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Tim Timson
видимо хотят обоих Томпсонов к Вагнерам собрать)
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udod
т.е. тем, у кого пики выше, не нужны другие пики, все хотят игроков
надо Орландо в другую сторону двигаться, вниз, и тоже предложить свои пики за игрока
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