«Орландо» может расстаться с 6-м и 11-м пиками драфта 2023, хочет подняться выше

« » может заметно подняться на драфте 2023.

Как пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто, «Мэджик» готовы расстаться с 6-м и 11-м (от «Чикаго») пиками, если им удастся подняться до 3-го или 5-го выбора».

Ожидается, что «Сперс» выберут , «Хорнетс» и «Блэйзерс» – Брэндона Миллера и .

Сообщалось, что «Рокетс» готовы расстаться с 4-м пиком, если им удастся с его помощью «значительно усилить состав». Если этого не произойдет, Эймен Томпсон – их вероятный выбор.

«Пистонс» имеют 5-й пик в активе, но они тоже готовы использовать его в обмене.

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