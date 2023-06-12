Зоран Лукич: «Не вижу Михайловскому места в этой сборной. Но мне можно доказать, что я был не прав»

Теги сборная России Реал Зоран Лукич Никита Михайловский Егор Демин Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о перспективах Никиты Михайловского и Егора Демина в национальной команде.

«Давал шансы Никите проявить себя. Но тот уровень баскетбола, который он показывал сейчас... Не вижу ему места в этом коллективе. Но я всегда открыт. Мне можно доказать, что я был не прав.

Если говорить о Демине, то это сложная ситуация. В теории я бы мог вызвать его в национальную сборную, но есть один нюанс. Егор может сыграть за национальную сборную России и не получить возможности вернуться в «Реал». Мы понимаем, какая сейчас геополитическая ситуация. Посмотрим, что будет дальше. При этом, безусловно, мы находимся в контакте с Деминым. И не только с ним. Есть шесть русских игроков, выступающий в США, пять – в Европе. На днях будем обсуждать с новым генменеджером Валерием Тихоненко тему коммуникации с этими ребятами», – сказал Лукич.

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3 комментария

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unrecyclable
Что не так с Михайловским?
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unrecyclable
Что не так с Михайловским?
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sonny91
Ответ unrecyclable
Что не так с Михайловским?
сейчас все не так
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