Никита Михайловский сменил агента

Российский баскетболист сменил агента.

22-летний защитник перестал работать с Игорем Рубиным и заключил соглашение с Артуросом Калнитисом.

Ранее Михайловский уже сотрудничал с латвийским агентом. Тот пытался вывести его на драфт НБА и помогал при трудоустройстве Никиты в австралийскую «Тасманию».

Новый агент Михайловского подтвердил информацию о том, что игрок покинул саратовский « ».

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