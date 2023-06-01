Никита Михайловский покинет «Автодор» («Перехват»)

Теги Автодор Единая лига ВТБ Никита Михайловский Баскетбол

Атакующий защитник Никита Михайловский (22 года, 203 см) этим летом покинет «Автодор», передает телеграм-канал «Перехват».

Стороны приняли решение не продолжать сотрудничество по окончании контракта баскетболиста.

В 29 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ Михайловский в среднем набирал 6,3 очка и 3,1 подбора.

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