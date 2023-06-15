«Милан» договорился с Николой Миротичем (Эмилиано Карча)

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Итальянский «Милан» договорился с форвардом «Барселоны» Николой Миротичем (32 года, 208 см) о подписании соглашения, сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карча.

Ранее сообщалось, что «Барселона» попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон. Игрок отказал команде, и «Барселона» решила расторгнуть контракт, в котором оставалось еще два года.

Как сообщает Eurohoops, представители Миротича опровергают информацию о договоренности с «Миланом».

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3 комментария

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Russ Ivan
Этому кренделю всё равно кого доить, трофеи его не интересуют, у старого дона те же устаревшие пешеходные схемы до 3х очковой линии...
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Сергей Орлов
Милану Мессину гнать надо, а они Миротича подписывают 🤦🏻‍♂️
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Daniil_Piter
Давно пора его было убирать из Барсы. Всегда проваливает решающие игры.
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