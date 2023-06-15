«Милан» договорился с Николой Миротичем (Эмилиано Карча)
Итальянский «Милан» договорился с форвардом «Барселоны» Николой Миротичем (32 года, 208 см) о подписании соглашения, сообщает инсайдер Sportando Эмилиано Карча.
Ранее сообщалось, что «Барселона» попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон. Игрок отказал команде, и «Барселона» решила расторгнуть контракт, в котором оставалось еще два года.
Как сообщает Eurohoops, представители Миротича опровергают информацию о договоренности с «Миланом».
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