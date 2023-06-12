Никола Миротич отказал «Барселоне» в снижении зарплаты и близок к переходу в «Милан»

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Центровой «Барселоны» Никола Миротич (32 года, 208 см) близок к переходу в «Милан».

Ранее сообщалось, что «Барселона» попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон.

По информации Bar Canaletes, игрок отказал команде и «находится в заключительной стадии» подписания контракта с «Миланом».

Миротич зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.

Ранее стало известно, что «Барселоне» придется урезать бюджет клуба на следующий сезон на 20-25 процентов.

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1 комментарий

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The_Enot
Что то я не уверен что Милан предлагает Миротичу сопоставимую зарплату.
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