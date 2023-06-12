Никола Миротич отказал «Барселоне» в снижении зарплаты и близок к переходу в «Милан»
Центровой «Барселоны» Никола Миротич (32 года, 208 см) близок к переходу в «Милан».
Ранее сообщалось, что «Барселона» попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон.
По информации Bar Canaletes, игрок отказал команде и «находится в заключительной стадии» подписания контракта с «Миланом».
Миротич зарабатывает около 11 миллионов евро за сезон.
Ранее стало известно, что «Барселоне» придется урезать бюджет клуба на следующий сезон на 20-25 процентов.
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