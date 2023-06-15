Чемпионат Франции. Плей-офф. «Метрополитан» Вембаньямы примет «Монако»

В четверг, 15 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» в гостях постарается закрыть серию с « » .

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

Метрополитан – Монако Дата проведения 15 июня, 21.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

« » ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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