Чемпионат Франции. Плей-офф. «Метрополитан» Вембаньямы примет «Монако»
В четверг, 15 июня, в третьем матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» в гостях постарается закрыть серию с «Метрополитаном» Виктора Вембаньямы.
Чемпионат Франции
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 15 июня, 21.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
«Монако» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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