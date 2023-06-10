Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» сыграет с «Метрополитаном» Вембаньямы в 1-м матче финала
В субботу, 10 июня, в первом матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы.
Чемпионат Франции
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 10 июня, 21.30, «Салле Гастон Медесен»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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