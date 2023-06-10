Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» сыграет с «Метрополитаном» Вембаньямы в 1-м матче финала

В субботу, 10 июня, в первом матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А « » примет « » .

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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