Чемпионат Франции. Плей-офф. «Виллербан» примет «Метрополитан» Вембаньямы

В воскресенье, 4 июня, в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А « » примет «Метрополитан» .

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Четвертый матч

« » ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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