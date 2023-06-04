Чемпионат Франции. Плей-офф. «Виллербан» примет «Метрополитан» Вембаньямы

Теги результаты чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

В воскресенье, 4 июня, в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Виллербан» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы.

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Четвертый матч

LDLC АСВЕЛ – Метрополитан
Дата проведения
4 июня, 18.00, «Астробаль»
Онлайн матча

«Метрополитан» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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