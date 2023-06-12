Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» примет «Метрополитан» Вембаньямы во 2-м матче финала
В понедельник, 12 июня, во втором матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы.
Чемпионат Франции
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 12 июня, 21.30, «Салле Гастон Медесен»
«Монако» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали
Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека
Комментарии