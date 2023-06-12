Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» примет «Метрополитан» Вембаньямы во 2-м матче финала

В понедельник, 12 июня, во втором матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» примет « » .

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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