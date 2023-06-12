Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» примет «Метрополитан» Вембаньямы во 2-м матче финала

Теги результаты чемпионат Франции Метрополитан Монако Виктор Вембаньяма Баскетбол

В понедельник, 12 июня, во втором матче финальной серии плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы.

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

Монако – Метрополитан
Дата проведения
12 июня, 21.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

«Монако» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий