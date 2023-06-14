«Сиксерс» не заинтересованы в Брэдли Биле
«Филадельфия» не будет пытаться выменять у «Вашингтона» атакующего защитника Брэдли Била, сообщает The Philly Voice.
Ранее стало известно, что новое руководство «Уизардс» и агент Била Марк Бартельстейн изучают предложенные другими клубами варианты обмена звездного защитника.
Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА с правом вето на обмен.
«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
У Мело в Никс был такой же пункт в контракте и они отдали его за мешок картошки в Оклахому, потом что только туда он согласился перейти