«Сиксерс» не заинтересованы в Брэдли Биле

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

«Филадельфия» не будет пытаться выменять у «Вашингтона» атакующего защитника Брэдли Била, сообщает The Philly Voice.

Ранее стало известно, что новое руководство «Уизардс» и агент Била Марк Бартельстейн изучают предложенные другими клубами варианты обмена звездного защитника.

Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА с правом вето на обмен.

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3 комментария

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carragher-23
Ответ Stephan Carrypenko
Это получается, если он откажется, то его вообще нельзя будет обменять? Или например этим сезоном отказал, а на следующий можно?)
На протяжении всего срока контракта Била нельзя его обменять без его согласия
У Мело в Никс был такой же пункт в контракте и они отдали его за мешок картошки в Оклахому, потом что только туда он согласился перейти
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+2
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noke
Что-то давно уже Лейкерс ничего у Вашингтона не покупал.
0
0
0
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Stephan Carrypenko
Это получается, если он откажется, то его вообще нельзя будет обменять? Или например этим сезоном отказал, а на следующий можно?)
0
0
0
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