«Сиксерс» не заинтересованы в Брэдли Биле

« » не будет пытаться выменять у « » атакующего защитника , сообщает The Philly Voice.

Ранее стало известно, что новое руководство «Уизардс» и агент Била Марк Бартельстейн изучают предложенные другими клубами варианты обмена звездного защитника.

Летом прошлого года 29-летний защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА с правом вето на обмен.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂