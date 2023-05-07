Кристапс Порзингис и Кайл Кузма планируют подписать новые контракты с «Вашингтоном»

Ожидается, что форвард « » летом откажется от опции продления действующего контракта и подпишет новое соглашение с клубом, сообщает Bleacher Report.

У Порзингиса есть возможность продлить контракт и заработать за сезон-2023/24 36 миллионов долларов. Вместо этого форвард намерен заключить новый долгосрочный контракт на 4-5 лет на сумму от 134 до 174 миллионов долларов.

Ожидается, что форвард «Уизардс» также откажется от опции и подпишет новый контракт с командой.

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