Кристапс Порзингис и Кайл Кузма планируют подписать новые контракты с «Вашингтоном»

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Кайл Кузма Баскетбол

Ожидается, что форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис летом откажется от опции продления действующего контракта и подпишет новое соглашение с клубом, сообщает Bleacher Report.

У Порзингиса есть возможность продлить контракт и заработать за сезон-2023/24 36 миллионов долларов. Вместо этого форвард намерен заключить новый долгосрочный контракт на 4-5 лет на сумму от 134 до 174 миллионов долларов.

Ожидается, что форвард «Уизардс» Кайл Кузма также откажется от опции и подпишет новый контракт с командой.

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7 комментариев

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Ernyko
Ответ Tim Timson
с Вашингтоном прощаемся)
С Вашингтоном уже попрощались после продления Била
+28
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+28
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salogiannis
-- А давайте так: я отказываюсь от 36, а вы мне даете 500 на 10 лет
-- По рукам!
-- Хо, если честно, сам не oжидал!
-- Мы же Вашингтон!
+19
-1
+18
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Tim Timson
с Вашингтоном прощаемся)
+12
-1
+11
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Mikael Rikhard
рад за единорога. наконец-то много играл
+4
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mqh9pzrxgf
Никто им не заплатит больше вашиков, логично
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Djoyin
Кузма так ненавязчиво стал главной опцией клуба вместо Била
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Abdulla
Ответ Mikael Rikhard
рад за единорога. наконец-то много играл
И это будет ВТОРОЙ МАКС за карьеру.
Карьеру травматика, отмечу.
У кого ещё такое?
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