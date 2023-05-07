Кристапс Порзингис и Кайл Кузма планируют подписать новые контракты с «Вашингтоном»
Ожидается, что форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис летом откажется от опции продления действующего контракта и подпишет новое соглашение с клубом, сообщает Bleacher Report.
У Порзингиса есть возможность продлить контракт и заработать за сезон-2023/24 36 миллионов долларов. Вместо этого форвард намерен заключить новый долгосрочный контракт на 4-5 лет на сумму от 134 до 174 миллионов долларов.
Ожидается, что форвард «Уизардс» Кайл Кузма также откажется от опции и подпишет новый контракт с командой.
Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)
-- По рукам!
-- Хо, если честно, сам не oжидал!
-- Мы же Вашингтон!
Карьеру травматика, отмечу.
У кого ещё такое?