Эрик Споэльстра: «Бэм Адебайо, возможно, был лучшим защитником НБА в течение нескольких лет»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отметил прогресс центрового Бэма Адебайо.

«Бэм, возможно, был лучшим защитником НБА в течение нескольких лет. И он не получает должного признания, потому что не бьет рекорды по заблокированным броскам или по другим показателям, на которые они там смотрят», – сказал Споэльстра во время пресс-конференции.

Адебайо в плей-офф-2022/23 набирал 17,9 очка и 9,9 подбора в среднем за игру.

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