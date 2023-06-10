Эрик Споэльстра об отсутствии Тайлера Хирро: «Одно дело начать тренировочный процесс. Выйти в финале НБА – совсем другое»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра объяснил, почему команда не выпускает защитника Тайлера Хирро во время финальной серии с «Денвером» (1-3).
Хирро недавно восстановился после перелома руки, который получил в первом матче плей-офф-2023.
«Он начал работать, когда мы были в Денвере. Но одно дело начать тренировочный процесс. Выйти в финале НБА – это совсем другое», – заявил Споэльстра.
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