Эрик Споэльстра об отсутствии Тайлера Хирро: «Одно дело начать тренировочный процесс. Выйти в финале НБА – совсем другое»

Главный тренер «Майами» объяснил, почему команда не выпускает защитника во время финальной серии с «Денвером» (1-3).

Хирро недавно восстановился после перелома руки, который получил в первом матче плей-офф-2023.

«Он начал работать, когда мы были в . Но одно дело начать тренировочный процесс. Выйти в финале НБА – это совсем другое», – заявил Споэльстра.

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