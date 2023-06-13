Главный тренер « » отдал должное « » после завершения финальной серии НБА (1-4).

«У нас нет сожалений. Иногда случается так, что тебя переигрывают. «Денвер» был лучше нас как баскетбольная команда в этой серии. Не знаю, когда смогу заставить себя разобрать эту последнюю встречу, но уже сейчас скажу, что это была, наверное, самая ожесточенная борьба с нашей стороны в сезоне, самая упорная наша игра с точки зрения защиты. Но даже этого не хватило.

Надо отдать должное сопернику. У них потрясающая команда. Они делают правильные вещи на площадке, они выкладываются, их тренер проделывает отличную работу, в клубе все четко выстроено, у них сильная культура. «Наггетс» заслужили победу в этом сезоне», – заявил Споэльстра.

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