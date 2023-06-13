Эрик Споэльстра: «Наггетс» заслужили победу в этом сезоне. У нас нет сожалений»

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отдал должное «Денверу» после завершения финальной серии НБА (1-4).

«У нас нет сожалений. Иногда случается так, что тебя переигрывают. «Денвер» был лучше нас как баскетбольная команда в этой серии. Не знаю, когда смогу заставить себя разобрать эту последнюю встречу, но уже сейчас скажу, что это была, наверное, самая ожесточенная борьба с нашей стороны в сезоне, самая упорная наша игра с точки зрения защиты. Но даже этого не хватило.

Надо отдать должное сопернику. У них потрясающая команда. Они делают правильные вещи на площадке, они выкладываются, их тренер проделывает отличную работу, в клубе все четко выстроено, у них сильная культура. «Наггетс» заслужили победу в этом сезоне», – заявил Споэльстра.

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«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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10 комментариев

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Вадим Дзахоев
Майами за этот плов заслуживает только уважения
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gangstarr
Вы и так прыгнули выше головы, респект Майами и Спо
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betwriver
Очень правильные и сильные слова от Спо. Признал реальную силу противостоящей команды. Респект ему за такие речи.
+10
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Теннисный абсолют
Спо - легенда!
Жаль Джимми Батленда, похоже так и останется без перстня...
+11
-2
+9
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Дядя Коля 026
Верно сказал Эрик Споэльстра - один из лучших тренеров нынешней НБА. Тренеры и игроки Майами спасибо за сезон.
+3
0
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Эрмек Акбаев
Ответ Теннисный абсолют
Спо - легенда! Жаль Джимми Батленда, похоже так и останется без перстня...
ты этого точно не знаешь, у Джимми как минимум 2 года есть, чтобы добыть титул
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Рустам Гарипов
F
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AEZAKMI228
У меня тоже нет сожалений
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ПП ПП
в клубе все четко выстроено -- и тут мы узнаём что Денвер единственная команда НБА у которой нет своей тренировочной базы. Да и колец в тренировочном зале на всех не хватает. и?
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Генри Суслофф
Ответ Вадим Дзахоев
Майами за этот плов заслуживает только уважения
Я бы сказал - Майями самая крутая команда этого плейофф! как это странно бы ни звучало при таком Денвере))
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