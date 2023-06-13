Защитник « » был включен в заявку команды на пятый матч финальной серии против « » (89:94, 1-4), но на площадке в понедельник так и не появился.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играл с 16 апреля.

Главный тренер «Хит» объяснил, почему не выпустил снайпера.

«Это очень непростое решение. Я буду переживать об этом, наверное, все лето.

Никогда не оказывался в такой ситуации. Проблема в том, что человек не играл два месяца. Можно возвращаться по ходу регулярного чемпионата, это одно дело. Но плей-офф, и уж точно финальная серия – это другой уровень, здесь идет самая жесткая борьба. Это другой вид спорта. Но я все равно буду переживать об этом в ближайшие недели», – сказал Споэльстра.

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