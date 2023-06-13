«Буду переживать все лето». Тайлер Хирро попал в заявку на 5-й матч финала, но Споэльстра не выпустил его на площадку

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Майами» Тайлер Хирро был включен в заявку команды на пятый матч финальной серии против «Денвера» (89:94, 1-4), но на площадке в понедельник так и не появился.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играл с 16 апреля.

Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра объяснил, почему не выпустил снайпера.

«Это очень непростое решение. Я буду переживать об этом, наверное, все лето.

Никогда не оказывался в такой ситуации. Проблема в том, что человек не играл два месяца. Можно возвращаться по ходу регулярного чемпионата, это одно дело. Но плей-офф, и уж точно финальная серия – это другой уровень, здесь идет самая жесткая борьба. Это другой вид спорта. Но я все равно буду переживать об этом в ближайшие недели», – сказал Споэльстра.

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3 комментария

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Кирилл
Ответ TurboMen
Когда не идёт игра у других, то что терять то? Ладно бы свои лучшие игры проводили Струс и Винсент, но они провалили(1 из 10 трёх) эти игры!
Конечно, они проваливали игру сегодня.

Но выпускать не готового полностью игрока, который даже не тренировался 5 на 5 и не особо бросал - это «выстрел себе в ногу»: Денвер бы сразу стал размениваться на него во время своих атак и давить, а в нападении не факт что Хирро сделал бы что-нибудь нормальное.
Ну и не факт, что Хирро не усугубил бы травму - говорили же на неделе, что он бросает с дискомфортом.
+8
-1
+7
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Shaquil
Учитывая, что Хит зацеплялись сегодня исключительно засчёт очень агрессивной физической обороны, Хирро тут вряд ли бы смог помочь
+6
-1
+5
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TurboMen
Когда не идёт игра у других, то что терять то? Ладно бы свои лучшие игры проводили Струс и Винсент, но они провалили(1 из 10 трёх) эти игры!
+1
-1
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