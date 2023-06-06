Кендрик Перкинс: «Надо меньше говорить о Леброне и Тейтуме, больше – о Йокиче»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением, что медиа-пространство НБА должно начать уделять больше внимания баскетболу 2-кратного MVP НБА Николе Йокичу.

«Во-первых, он лучший игрок НБА. Лучший центровой в истории по набору навыков. Каждый раз, когда он бросает, у меня есть чувство, что мяч попадет в кольцо. Но винить [в том, что он не получает должного внимания], можно только нас.

Мы – это СМИ, медиа, ESPN. Мы должны делать свою работу лучше по продвижению личности Йокича. И он должен приходить на телевидение, потому что если вы хотите показать кому-либо, как нужно играть в баскетбол, покажите ему игру Йокича.

Нам не стоит ждать окончания финала НБА, чтобы начать ценить и уважать его игру. И я сам должен делать свою работу лучше – перестать уделять столько внимания и и начать говорить о Николе Йокиче», – заявил Перкинс в эфире Pat McAfee Show.

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