Кендрик Перкинс: «Надо меньше говорить о Леброне и Тейтуме, больше – о Йокиче»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением, что медиа-пространство НБА должно начать уделять больше внимания баскетболу 2-кратного MVP НБА Николе Йокичу.
«Во-первых, он лучший игрок НБА. Лучший центровой в истории по набору навыков. Каждый раз, когда он бросает, у меня есть чувство, что мяч попадет в кольцо. Но винить [в том, что он не получает должного внимания], можно только нас.
Мы – это СМИ, медиа, ESPN. Мы должны делать свою работу лучше по продвижению личности Йокича. И он должен приходить на телевидение, потому что если вы хотите показать кому-либо, как нужно играть в баскетбол, покажите ему игру Йокича.
Нам не стоит ждать окончания финала НБА, чтобы начать ценить и уважать его игру. И я сам должен делать свою работу лучше – перестать уделять столько внимания Леброну Джеймсу и Джейсону Тейтуму и начать говорить о Николе Йокиче», – заявил Перкинс в эфире Pat McAfee Show.
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А ещё есть куча возможностей говорить о Йокиче, когда его самого в студии нет.