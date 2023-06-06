Кендрик Перкинс: «Надо меньше говорить о Леброне и Тейтуме, больше – о Йокиче»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джейсон Тейтум Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением, что медиа-пространство НБА должно начать уделять больше внимания баскетболу 2-кратного MVP НБА Николе Йокичу.

«Во-первых, он лучший игрок НБА. Лучший центровой в истории по набору навыков. Каждый раз, когда он бросает, у меня есть чувство, что мяч попадет в кольцо. Но винить [в том, что он не получает должного внимания], можно только нас.

Мы – это СМИ, медиа, ESPN. Мы должны делать свою работу лучше по продвижению личности Йокича. И он должен приходить на телевидение, потому что если вы хотите показать кому-либо, как нужно играть в баскетбол, покажите ему игру Йокича.

Нам не стоит ждать окончания финала НБА, чтобы начать ценить и уважать его игру. И я сам должен делать свою работу лучше – перестать уделять столько внимания Леброну Джеймсу и Джейсону Тейтуму и начать говорить о Николе Йокиче», – заявил Перкинс в эфире Pat McAfee Show.

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6 комментариев

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Nuteruoli
Кендрик какой же ты флюгер. Ты сам проталкивал Эмбиида на звание MVP, попутно говоря про Николу плохие вещи, потому что он белый. Где твоя логика?
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Кирилл Павлюченко
Знаменский и К` как раз обсуждали эту тему, и Андрей Кириленко прямо сказал, что Йокичу необходима медийная раскрутка, а роль "Великого Немого" в НБА не прокатит, ведь это шоу, которое, как известно, должно быть "горячим!" Ведь из Джокера - помимо обязательной прессухи - лишнего слова не вытащишь - стало быть, медийный вакуум будут заполнять другими новостями.
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Birdman NBA
мне кажется или больше обсуждают тему "Хватит обсуждать ЛеБрона" чем в действительности самого Леброна?
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lavandil
Ответ Nuteruoli
Кендрик какой же ты флюгер. Ты сам проталкивал Эмбиида на звание MVP, попутно говоря про Николу плохие вещи, потому что он белый. Где твоя логика?
его логика в том, что он понял чем пахнет, когда все ему это припоминают
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Jerry Rodrogha
Ух ты, Кендрик раз в год здравые вещи говорит.
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Jerry Rodrogha
Ответ Кирилл Павлюченко
Знаменский и К` как раз обсуждали эту тему, и Андрей Кириленко прямо сказал, что Йокичу необходима медийная раскрутка, а роль "Великого Немого" в НБА не прокатит, ведь это шоу, которое, как известно, должно быть "горячим!" Ведь из Джокера - помимо обязательной прессухи - лишнего слова не вытащишь - стало быть, медийный вакуум будут заполнять другими новостями.
Чувство юмора и обаяние у Николы есть.
А ещё есть куча возможностей говорить о Йокиче, когда его самого в студии нет.
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