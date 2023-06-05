Кендрик Перкинс: «Майкл Мэлоун высказывает «Денверу» за самоотдачу. Но кто выскажет Майклу Мэлоуну?»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун должен не снимать с себя ответственность за игру команды.

«Давайте поговорим о самоотдаче. То есть идет финальная серия НБА, а мы говорим о самоотдаче. Меня это сильно беспокоит», – заявил Мэлоун после поражения во 2-м матче серии.

« высказывает своей команде. Но кто выскажет что-нибудь Майклу Мэлоуну?

Хорошо, мы знаем, на что способны с . Но что будет, если их связка перестанет работать? «Хит» вышли «большой» пятеркой, и Аарон Гордон уже не задействуется. Кому играть?

Если игрок чувствует, что его задействуют в нападении, он будет выкладываться в обороне. Так что пока Мэлоун рассказывает про самоотдачу, ему стоить взглянуть на себя со стороны», – заявил Перкинс в эфире First Take.

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