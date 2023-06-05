Кендрик Перкинс: «Майкл Мэлоун высказывает «Денверу» за самоотдачу. Но кто выскажет Майклу Мэлоуну?»

Теги Кендрик Перкинс Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун должен не снимать с себя ответственность за игру команды.

«Давайте поговорим о самоотдаче. То есть идет финальная серия НБА, а мы говорим о самоотдаче. Меня это сильно беспокоит», – заявил Мэлоун после поражения во 2-м матче серии.

«Майкл Мэлоун высказывает своей команде. Но кто выскажет что-нибудь Майклу Мэлоуну?

Хорошо, мы знаем, на что способны Йокич с Мюррэем. Но что будет, если их связка перестанет работать? «Хит» вышли «большой» пятеркой, и Аарон Гордон уже не задействуется. Кому играть?

Если игрок чувствует, что его задействуют в нападении, он будет выкладываться в обороне. Так что пока Мэлоун рассказывает про самоотдачу, ему стоить взглянуть на себя со стороны», – заявил Перкинс в эфире First Take.

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4 комментария

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Лютик
Мэлоуну все выскажет носитель чемпионской ДНК - Кендрик Перкинс)
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Stephan Carrypenko
Выпускайте кракена , ой Джордана
+1
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Локоть Артеста
Передача Перкинса из-за спины Брайанту всегда будет в топе косяков в его карьере😄
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serginn
Тот случай, когда пословица про перемещение мешков будет в тему.
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