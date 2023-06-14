Джей Джей Редик: «Уорриорз» не выиграют чемпионат без Дрэймонда Грина»

Теги Голден Стэйт Джей Джей Редик НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что уход Дрэймонда Грина из «Голден Стэйт» положит конец борьбе команды за чемпионство.

«Смогут ли «Уорриорз» претендовать на чемпионство без Грина? Конечно, нет. Дрэймонд играет важную роль во всем, что они делают на обеих сторонах площадки. Он – опора этой защиты. «Голден Стэйт» боролся за чемпионство благодаря отличной защите.

Если «Уорриорз» потеряют Грина без реальной возможности заменить, они не выиграют чемпионат. Им не выиграть без Грина, потому что его невозможно заменить», – сказал Редик.

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый ненавистник
Если объективно-то Дрэймонд это мотор и главный авторитет команды.Таких игроков в лиге очень мало.Если ГСВ не продлят Грина,то их чемпионское окно будет закрыто.Плюс Стеф корешится с Дрэймондом и врядли позволит его отпустить.Я думаю что наиболее реалистичный вариант это переподписание Грина и Томпсона не на максимальный контракт и трейд Пула на качественных ролевиков.И вперёд за чемпионством.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перстень Уэстбрука
Грин сердце,мотор,хребет и тд. Второй после Курри игрок по моему скромному мнению
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gauche
Пятёрка смерти ГСВ была опасна интенсивностью создания позиций для броска и немедленностью доставки мяча в эту позицию. Главным по этой доставке был Дрэймонд. Далее - Стеф, Игги. Если Воины хотят победить в чемпионате, им надо сохранить Грина, добавить ещё одного игрока с пасом и более надёжного снайпера. В последнем плей-офф не было ни пятёрки, ни движения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
согласен Грин сердце команды)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий