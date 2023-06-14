Джей Джей Редик: «Уорриорз» не выиграют чемпионат без Дрэймонда Грина»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что уход из «Голден Стэйт» положит конец борьбе команды за чемпионство.

«Смогут ли «Уорриорз» претендовать на чемпионство без Грина? Конечно, нет. Дрэймонд играет важную роль во всем, что они делают на обеих сторонах площадки. Он – опора этой защиты. «Голден Стэйт» боролся за чемпионство благодаря отличной защите.

Если «Уорриорз» потеряют Грина без реальной возможности заменить, они не выиграют чемпионат. Им не выиграть без Грина, потому что его невозможно заменить», – сказал Редик.

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