Брэндон Ингрэм и Джарен Джексон намерены сыграть за сборную США на ЧМ-2023
Форварды Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан») и Джарен Джексон («Мемфис») намерены сыграть за сборную США на чемпионате мира-2023 по баскетболу этим летом, сообщает ESPN.
Исполнительный директор Грант Хилл и тренер Стив Керр все еще завершают формирование состава из 12 человек для участия в соревнованиях, которые начнутся 25 августа в Маниле, Филиппины.
Ожидается, что к концу июня ростер будет известен.
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