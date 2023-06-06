Брэндон Ингрэм и Джарен Джексон намерены сыграть за сборную США на ЧМ-2023

Форварды Брэндон Ингрэм (« ») и (« ») намерены сыграть за сборную США на чемпионате мира-2023 по баскетболу этим летом, сообщает ESPN.

Исполнительный директор и тренер все еще завершают формирование состава из 12 человек для участия в соревнованиях, которые начнутся 25 августа в Маниле, Филиппины.

Ожидается, что к концу июня ростер будет известен.

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