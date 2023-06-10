Лэрри Нэнс-младший и Ти Джей Макконнелл стали миноритарными владельцами футбольного клуба «Лидс Юнайтед»

Форвард «Нового Орлеана» и разыгрывающий «Индианы» стали миноритарными акционерами английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед».

Баскетболисты присоединились к группе инвесторов «Сан-Франциско Форти Найнерс».

В 2018 году «Форти Найнерс» приобрели 15-процентную долю у президента «Лидса» Андреа Радриззани и к концу 2021 года увеличили ее до 44 процентов. Оставшиеся 56 процентов были проданы за 170 млн фунтов стерлингов (214 млн долларов).

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