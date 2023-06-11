Дрэймонд Грин: «Денвер» – чемпион НБА 2023»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что «Денвер» можно досрочно признать чемпионом НБА. Счет в серии с «Майами» – 3-1.

«Ваш чемпион НБА 2023 года, «Денвер», был коронован. Если вы смотрели четвертую игру и вам не показалось, что «Наггетс» выиграли чемпионат, я не знаю, что вы смотрели.

И, кстати, не в неуважительном смысле. Я уже говорил, что «Денвер» не играется с едой. И прошлый матч, эти две последние игры, были еще одним примером этого. Они доводят дело до конца», – сказал Грин в эфире своего подкаста.

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8 комментариев

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milya ololo
Грин недавно говорил что там Лейкерс в 5))))
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AEZAKMI228
Грин подсос леброна, говорил же что лейкерс выиграют денвер.........
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batterbin
Обычный клоун. Правда, с гайками. Но все такой же клоун...
+4
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Naduvnoy
Предсказатель 99го уровня.
+2
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Свежий
Из серии великих предсказаний, таких как, что Вемба будет выбран под первым номер драфта командой Сан-Антонио Спёрс.
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zippa
Денвер - достойный чемпион, и вообще сезон был интересный. Для меня плохой момент - чокерство лидеров Востока из-за которого в финал прошёл Майами. Бакс, Селтикс - сезон в минус.
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Дядя Санжар
Тем что Грин выдает очевидные вещи за свой прогноз, корча из себя интеллектуала и эксперта, еще раз говорит о его низкой сущности. А былые разговоры о том, что Леброн запросто пройдет Денвер подтверждает то, что он еще и переобувальщик. Не понимаю зачем держать в команде такого подлого и никчемного человека как он...
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tu-tang
ГС еще играют: "ГС выиграет чемпионат"
ЛАЛ еще играют: "ЛАЛ выиграет чемпионат"
Денвер ведет 3-1: "Денвер выиграет чемпионат"
Майами выиграли 4-3: "Ну я же говорил"
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