Дрэймонд Грин: «Денвер» – чемпион НБА 2023»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что «Денвер» можно досрочно признать чемпионом НБА. Счет в серии с «Майами» – 3-1.
«Ваш чемпион НБА 2023 года, «Денвер», был коронован. Если вы смотрели четвертую игру и вам не показалось, что «Наггетс» выиграли чемпионат, я не знаю, что вы смотрели.
И, кстати, не в неуважительном смысле. Я уже говорил, что «Денвер» не играется с едой. И прошлый матч, эти две последние игры, были еще одним примером этого. Они доводят дело до конца», – сказал Грин в эфире своего подкаста.
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