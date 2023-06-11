Дрэймонд Грин: «Денвер» – чемпион НБА 2023»

Форвард «Голден Стэйт» считает, что «Денвер» можно досрочно признать чемпионом . Счет в серии с « » – 3-1.

«Ваш чемпион НБА 2023 года, «Денвер», был коронован. Если вы смотрели четвертую игру и вам не показалось, что «Наггетс» выиграли чемпионат, я не знаю, что вы смотрели.

И, кстати, не в неуважительном смысле. Я уже говорил, что « » не играется с едой. И прошлый матч, эти две последние игры, были еще одним примером этого. Они доводят дело до конца», – сказал Грин в эфире своего подкаста.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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