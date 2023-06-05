« » договорился с о том, что специалист войдет в тренерский штаб .

53-летний Кэсселл последние сезоны работал помощником главного тренера в «Филадельфии».

Сэм начал тренерскую карьеру в 2009 году и провел последние десять сезонов в качестве ассистента в «Клипперс» и «Сиксерс».

«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф