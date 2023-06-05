Сэм Кэсселл войдет в тренерский штаб «Бостона»
«Бостон» договорился с Сэмом Кэсселлом о том, что специалист войдет в тренерский штаб Джо Маззуллы.
53-летний Кэсселл последние сезоны работал помощником главного тренера в «Филадельфии».
Сэм начал тренерскую карьеру в 2009 году и провел последние десять сезонов в качестве ассистента Дока Риверса в «Клипперс» и «Сиксерс».
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