Сэм Кэсселл войдет в тренерский штаб «Бостона»

Теги Бостон Док Риверс Сэм Кэсселл Филадельфия НБА Джо Маззулла Баскетбол

«Бостон» договорился с Сэмом Кэсселлом о том, что специалист войдет в тренерский штаб Джо Маззуллы.

53-летний Кэсселл последние сезоны работал помощником главного тренера в «Филадельфии».

Сэм начал тренерскую карьеру в 2009 году и провел последние десять сезонов в качестве ассистента Дока Риверса в «Клипперс» и «Сиксерс».

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1 комментарий

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DRCH
Может хоть яйца появятся у Джея и Джейлена)
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