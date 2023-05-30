Док Риверс, Фрэнк Вогель и Кевин Янг претендуют на пост главного тренера «Финикса»

«Финикс» сократил список кандидатов на пост главного тренера до трех специалистов: Дока Риверса, и Кевина Янга, сообщает Arizona Sports.

«Санз» могут объявить о назначении уже в конце этой недели.

Ранее обозреватель «Торонто» Даг Смит сообщал, что в список кандидатов сужен до Ника Нерса и . Позже стало известно, что Нерс возглавил «Филадельфию».

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой