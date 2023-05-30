Док Риверс, Фрэнк Вогель и Кевин Янг претендуют на пост главного тренера «Финикса»

Теги Док Риверс Финикс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

«Финикс» сократил список кандидатов на пост главного тренера до трех специалистов: Дока Риверса, Фрэнка Вогеля и Кевина Янга, сообщает Arizona Sports.

«Санз» могут объявить о назначении уже в конце этой недели.

Ранее обозреватель «Торонто» Даг Смит сообщал, что в список кандидатов сужен до Ника Нерса и Дока Риверса. Позже стало известно, что Нерс возглавил «Филадельфию».

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5 комментариев

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Амбидекстер Сцевола
Финикс сократил список кандидатов с двух до трёх
+4
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Sergio198344
Селтикс нужно бороться за Вогеля
+1
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Максим Макеев
назначат янга(90% он будет)или риверса то привет отлеты в 1 раундах
жаль ибо потенциал то был но сами его угробили
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NikolayOss
Ну га-а-айз! Ну камон! Ну летсгоу!
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sdds sdsd
У Дока как раз менталитет последних лет Санс, идеально впишется
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