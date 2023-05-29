Док Риверс и Ник Нерс – оставшиеся кандидаты на пост главного тренера «Финикса»

Теги Док Риверс Филадельфия Финикс НБА Ник Нерс Баскетбол

«Финикс» сузил список кандидатов на пост главного тренера до двух специалистов.

«Помощник главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес, который является одним из самых высоко уважаемых ассистентов в лиге, был финалистом на вакантное место в «Финиксе», которое, по словам источника, было сужено до Ника Нерса и Дока Риверса», – пишет обозреватель «Торонто» Даг Смит.

Вчера стало известно, что Нерс состоит в «прекрасных отношениях» с Дэрилом Мори, президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии», которая также находится в поисках главного тренера.

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17 комментариев

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NikolayOss
Камон, Док, летс гоу!
+9
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pele_kan
воссоединение Дока и Криса - это будет эпично
+6
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Drinkinss
70 летний, вечно травмированный крыс пол. КД (тоже частенько травмированный) со своими странностями и нежеланием брать по 30 бросков за игру, когда нужно. Полное отсутствие скамейки. И док риверс на тренере. Это конечно будет эпично... Единственное светлое пятно - букер.
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Kirill Zenin
Сложный выбор,конечно
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Бондарюк Алексей
А ведь недавно писали, что Док себе вряд ли теперь найдёт работу. Ник Нерс выберет Филу, Финикс нанимает Дока? CP и KD под его началом - это несмешной, но очень интересный анекдот. Медийно Санз будут одной из самых интересных команд лиги.
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JuVero
Ответ Дэннис Молинарев
Ну нет, ну какой Док и главное зачем?
Нерса назначили уже.
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timson
Ответ Roman Boroveev
Please, God, no!!!
https://youtu.be/F3jBxwHIk9k
Док приезжает на первую тренировку в Финикс
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NikolayOss
Ответ Roman Boroveev
Please, God, no!!!
Цитата Криса Пола?
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Одна_Тарелка
Ответ pele_kan
воссоединение Дока и Криса - это будет эпично
Криса может и не быть
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noke
Ответ Бондарюк Алексей
А ведь недавно писали, что Док себе вряд ли теперь найдёт работу. Ник Нерс выберет Филу, Финикс нанимает Дока? CP и KD под его началом - это несмешной, но очень интересный анекдот. Медийно Санз будут одной из самых интересных команд лиги.
Чего интересного и анекдотичного в Доке и KD?
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vy-sta-kre
Ответ Бондарюк Алексей
А ведь недавно писали, что Док себе вряд ли теперь найдёт работу. Ник Нерс выберет Филу, Финикс нанимает Дока? CP и KD под его началом - это несмешной, но очень интересный анекдот. Медийно Санз будут одной из самых интересных команд лиги.
Почему же, я уверен, анекдот получится смешным)
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Ann Tretiakova
Ответ Бондарюк Алексей
А ведь недавно писали, что Док себе вряд ли теперь найдёт работу. Ник Нерс выберет Филу, Финикс нанимает Дока? CP и KD под его началом - это несмешной, но очень интересный анекдот. Медийно Санз будут одной из самых интересных команд лиги.
Кто такое писал ?)) Юзеры спорстс ру))?? Риверс пользуется уважениям в НБА ))) он транслирует правильную повестку Лиги.. кто кто , но он точно не будет без работы )))
тем более ..в чем ты можешь упрекнуть тренера --если твои лидеры в решающем матче набирают меньше 30 очков на двоих)
+1
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Аморалинни
Ответ Drinkinss
70 летний, вечно травмированный крыс пол. КД (тоже частенько травмированный) со своими странностями и нежеланием брать по 30 бросков за игру, когда нужно. Полное отсутствие скамейки. И док риверс на тренере. Это конечно будет эпично... Единственное светлое пятно - букер.
Да и тот играет до первого югослава
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Roman Boroveev
Ответ Drinkinss
70 летний, вечно травмированный крыс пол. КД (тоже частенько травмированный) со своими странностями и нежеланием брать по 30 бросков за игру, когда нужно. Полное отсутствие скамейки. И док риверс на тренере. Это конечно будет эпично... Единственное светлое пятно - букер.
Денег Ишбия не будет жалет, посмотрим, во что конвертнет Эйтона, а то и Пола.
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Дэннис Молинарев
Ну нет, ну какой Док и главное зачем?
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Moddard
Перефразируя старую шутку из КВНа - нужно вводить "медаль Дока Риверса" - за продвижение в карьере ВОПРЕКИ ВСЕМУ.
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Roman Boroveev
Please, God, no!!!
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