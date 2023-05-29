Док Риверс и Ник Нерс – оставшиеся кандидаты на пост главного тренера «Финикса»
«Финикс» сузил список кандидатов на пост главного тренера до двух специалистов.
«Помощник главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес, который является одним из самых высоко уважаемых ассистентов в лиге, был финалистом на вакантное место в «Финиксе», которое, по словам источника, было сужено до Ника Нерса и Дока Риверса», – пишет обозреватель «Торонто» Даг Смит.
Вчера стало известно, что Нерс состоит в «прекрасных отношениях» с Дэрилом Мори, президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии», которая также находится в поисках главного тренера.
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Док приезжает на первую тренировку в Финикс
тем более ..в чем ты можешь упрекнуть тренера --если твои лидеры в решающем матче набирают меньше 30 очков на двоих)