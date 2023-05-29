Док Риверс и Ник Нерс – оставшиеся кандидаты на пост главного тренера «Финикса»

« » сузил список кандидатов на пост главного тренера до двух специалистов.

«Помощник главного тренера «Сакраменто» Жорди Фернандес, который является одним из самых высоко уважаемых ассистентов в лиге, был финалистом на вакантное место в «Финиксе», которое, по словам источника, было сужено до и », – пишет обозреватель «Торонто» Даг Смит.

Вчера стало известно, что Нерс состоит в «прекрасных отношениях» с Дэрилом Мори, президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии», которая также находится в поисках главного тренера.

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