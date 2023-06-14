Рико Хайнс войдет в тренерский штаб Ника Нерса в «Филадельфии»

Рико Хайнс присоединится к «Филадельфии» в качестве ассистента нового главного тренера команды , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

45-летний американский специалист в прошедшем сезоне входил в штаб Нерса в «Торонто».

С 2006 по 2010 год Хайнс работал в тренерском штабе «Голден Стэйт», а с 2020-го по 2022-й был ассистентом главного тренера «Сакраменто».

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2