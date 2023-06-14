Рико Хайнс войдет в тренерский штаб Ника Нерса в «Филадельфии»

Теги Филадельфия НБА Ник Нерс Баскетбол

Рико Хайнс присоединится к «Филадельфии» в качестве ассистента нового главного тренера команды Ника Нерса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

45-летний американский специалист в прошедшем сезоне входил в штаб Нерса в «Торонто».

С 2006 по 2010 год Хайнс работал в тренерском штабе «Голден Стэйт», а с 2020-го по 2022-й был ассистентом главного тренера «Сакраменто».

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