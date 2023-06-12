Чарльз Баркли: «Предстоящий сезон может стать для Бена Симмонса последним в НБА»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что выступающий за «Бруклин» Бен Симмонс своими действиями подвел себя к критической ситуации в карьере.
«Я разочарован ситуацией с Беном Симмонсом. «Сиксерс» пришлось выбирать между Беном и Джимми Батлером. Очевидно, что они сделали неправильный выбор. Что меня раздражает в ситуации с Симмонсом, так это то, что клуб, тренерский штаб, они просто попросили его стать лучше в баскетболе, а он ответил: «Вот вам мой средний палец, я здесь больше не играю».
У игроков не должно быть такой реакции. «Я никогда больше не буду играть в этой команде». Так быть не должно. Это делает ситуацию с Джимми Батлером еще обиднее. Они попросили его стать лучше в баскетболе, а он ответил: «Да ну вас, ребята, я здесь больше не играю». Я как бывший игрок разочарован таким подходом. Ваш тренер просит вас стать лучше, то это его работа.
Симмонс, вероятно, просто уничтожил свою карьеру. У него теперь психологический блок, он боится бросать мяч. У него есть еще один сезон с 40 миллионами долларов, у него есть еще как минимум один год, чтобы попытаться сделать это правильно. Если он будет играть так же, как в этом розыгрыше, когда он боится бросать мяч, боится бросать штрафные, это может быть его последний год в НБА», – заявил Баркли.
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Батлеру очень не понравилось, что весь сезон тренер наигрывал Симмонса на мяче, а когда наступил плей-офф и важные матчи - Беня как обычно скис и мяч подсунули Джимбо. В Харриса плевали максом уже потом и от безнадёги.
В лучшем случае кто-то со дна может на удачу подписать, но тут уж сам Бен, вероятно, не захочет в Детройт ехать