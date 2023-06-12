Чарльз Баркли: «Предстоящий сезон может стать для Бена Симмонса последним в НБА»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Чарльз Баркли Джимми Батлер Бен Симмонс Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что выступающий за «Бруклин» Бен Симмонс своими действиями подвел себя к критической ситуации в карьере.

«Я разочарован ситуацией с Беном Симмонсом. «Сиксерс» пришлось выбирать между Беном и Джимми Батлером. Очевидно, что они сделали неправильный выбор. Что меня раздражает в ситуации с Симмонсом, так это то, что клуб, тренерский штаб, они просто попросили его стать лучше в баскетболе, а он ответил: «Вот вам мой средний палец, я здесь больше не играю».

У игроков не должно быть такой реакции. «Я никогда больше не буду играть в этой команде». Так быть не должно. Это делает ситуацию с Джимми Батлером еще обиднее. Они попросили его стать лучше в баскетболе, а он ответил: «Да ну вас, ребята, я здесь больше не играю». Я как бывший игрок разочарован таким подходом. Ваш тренер просит вас стать лучше, то это его работа.

Симмонс, вероятно, просто уничтожил свою карьеру. У него теперь психологический блок, он боится бросать мяч. У него есть еще один сезон с 40 миллионами долларов, у него есть еще как минимум один год, чтобы попытаться сделать это правильно. Если он будет играть так же, как в этом розыгрыше, когда он боится бросать мяч, боится бросать штрафные, это может быть его последний год в НБА», – заявил Баркли.

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11 комментариев

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Trouble_rnd
Бен Симмонс играет в НБА?
+16
0
+16
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Anttii
Ответ NastyNay
Вроде как Фила тогда выбирала между Батлером и Харрисом, не?
Даже больше, Батлер вроде как поставил ультиматум, либо он, либо Бретт Браун (а вместе с ним косвенно Симмонс как одно лобби).
Батлеру очень не понравилось, что весь сезон тренер наигрывал Симмонса на мяче, а когда наступил плей-офф и важные матчи - Беня как обычно скис и мяч подсунули Джимбо. В Харриса плевали максом уже потом и от безнадёги.
+13
0
+13
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NastyNay
Вроде как Фила тогда выбирала между Батлером и Харрисом, не?
+11
0
+11
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zippa
Сколько раз пытался понять - почему БС звезда и все так с ним носятся - не получалось.
+4
0
+4
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Anttii
Даже больше, Батлер вроде как поставил ультиматум, либо он, либо Бретт Браун (а вместе с ним косвенно Симмонс как одно лобби). Батлеру очень не понравилось, что весь сезон тренер наигрывал Симмонса на мяче, а когда наступил плей-офф и важные матчи - Беня как обычно скис и мяч подсунули Джимбо. В Харриса плевали максом уже потом и от безнадёги.
Вот это похоже на правлу
+4
0
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Локоть Артеста
Согласен с Баркли. Не знаю кто рискнёт выложить сумму, которую будет просить Беня. В предсезонке он выкладывает видео своих тренировок и трешек, куда это все девается с началом сезона? Потому что для него броски по кольцу для него становятся сродни совершению преступления. Если у Бени действительно беды с башкой, то почему никто не отправил его к психологу?
+3
0
+3
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Адильхан Абдусаламов
Предыдущий сезон может быть последним в нба для бени
+2
0
+2
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Archer_Great
Ответ KibR
Справедливости ради, Симмонсу не говорили просто играть лучше, его одноклубник и тренер почти прямым текстом говорили, что с ним они не выиграют чемпионства. Это другое, вобщем)
А нифига, см. коммент Анттии выше, там все правильно описано. А то, что Беня не смог поменять свою игру уже после ухода Брауна и далее сказанное Эмбиидом и Риверсом - это всего лишь следствие, продолжение мерлезонского балета
+3
-1
+2
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KibR
Справедливости ради, Симмонсу не говорили просто играть лучше, его одноклубник и тренер почти прямым текстом говорили, что с ним они не выиграют чемпионства. Это другое, вобщем)
+4
-3
+1
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пашу
Ответ Локоть Артеста
Согласен с Баркли. Не знаю кто рискнёт выложить сумму, которую будет просить Беня. В предсезонке он выкладывает видео своих тренировок и трешек, куда это все девается с началом сезона? Потому что для него броски по кольцу для него становятся сродни совершению преступления. Если у Бени действительно беды с башкой, то почему никто не отправил его к психологу?
Да никакую сумму никто не выложит. В нынешнем его состоянии, даже без учёта психологических проблем, Симмонс банально не соответствует уровню НБА.
В лучшем случае кто-то со дна может на удачу подписать, но тут уж сам Бен, вероятно, не захочет в Детройт ехать
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Лёха выдыхай
Ответ zippa
Сколько раз пытался понять - почему БС звезда и все так с ним носятся - не получалось.
Первый номер драфта
0
0
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