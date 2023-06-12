Легенда НБА, эксперт считает, что выступающий за « » Бен Симмонс своими действиями подвел себя к критической ситуации в карьере.

«Я разочарован ситуацией с . «Сиксерс» пришлось выбирать между Беном и . Очевидно, что они сделали неправильный выбор. Что меня раздражает в ситуации с Симмонсом, так это то, что клуб, тренерский штаб, они просто попросили его стать лучше в баскетболе, а он ответил: «Вот вам мой средний палец, я здесь больше не играю».

У игроков не должно быть такой реакции. «Я никогда больше не буду играть в этой команде». Так быть не должно. Это делает ситуацию с Джимми Батлером еще обиднее. Они попросили его стать лучше в баскетболе, а он ответил: «Да ну вас, ребята, я здесь больше не играю». Я как бывший игрок разочарован таким подходом. Ваш тренер просит вас стать лучше, то это его работа.

Симмонс, вероятно, просто уничтожил свою карьеру. У него теперь психологический блок, он боится бросать мяч. У него есть еще один сезон с 40 миллионами долларов, у него есть еще как минимум один год, чтобы попытаться сделать это правильно. Если он будет играть так же, как в этом розыгрыше, когда он боится бросать мяч, боится бросать штрафные, это может быть его последний год в НБА», – заявил Баркли.

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