Скип Бэйлесс: «Джимми Батлеру не место в Зале славы»

Спортивный эксперт отреагировал на заявление форварда « » о том, что он не пойдет на церемонию, если его выберут в Зал славы.

«После последних 10 матчей его вообще могут включить в Зал славы? Если разобраться, ему там не место.

Он никогда не входил в десятку лучших в голосовании за MVP. Он получил один голос за включение в тройку лучших, но это был один единственный голос», – сказал Бэйлесс.

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