Скип Бэйлесс: «Джимми Батлеру не место в Зале славы»

Теги Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Скип Бэйлесс Баскетбол

Спортивный эксперт Скип Бэйлесс отреагировал на заявление форварда «Майами» Джимми Батлера о том, что он не пойдет на церемонию, если его выберут в Зал славы.

«После последних 10 матчей его вообще могут включить в Зал славы? Если разобраться, ему там не место.

Он никогда не входил в десятку лучших в голосовании за MVP. Он получил один голос за включение в тройку лучших, но это был один единственный голос», – сказал Бэйлесс.

Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

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10 комментариев

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sssxxx
100 заслужил и будет там.
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xamer 9
Эх, Скип, а как же «Майами в 6 матчах»…
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Pishotta KL
Игрок конечно крутой. Но его последний бездумный бросок на ура с разворота трёха. Просто убила, еще и в середине атаки
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Александр Спирин
Никогда не понимал одержимости Батлером. Ещё с бытия его в Филе. Тогда уже всё предельно ясно с ним было.
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Stephan Carrypenko
От любви до ненависти, как говориться...
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sanya_xl
Нужно смотреть, какие игроки уже в зале славы. На самом деле порог там не такой высокий, чтобы Батлер туда не попал, тем более карьера еще продолжается.
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Курье Хамес
Ответ sssxxx
100 заслужил и будет там.
за какие заслуги, просто интересно
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pele_kan
Ответ Курье Хамес
за какие заслуги, просто интересно
посмотри его стату и награды на баскет рефе например. Который кстати оценивает его попадание в ХоФ в 73%.
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