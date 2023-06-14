Никола Йокич и Джимми Батлер – в подборке лучших моментов финальной серии НБА
НБА представила подборку лучших моментов финальной серии «Денвер» – «Майами».
В подборку среди прочих вошли эпизоды с участием звездных Николы Йокича и Джимми Батлера.
«Наггетс» взяли серию со счетом 4-1 и впервые стали чемпионами НБА.
«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе
Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете
Комментарии