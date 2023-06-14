НБА представила подборку лучших моментов финальной серии « » – « ».

В подборку среди прочих вошли эпизоды с участием звездных и .

«Наггетс» взяли серию со счетом 4-1 и впервые стали чемпионами НБА.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете