Никола Йокич и Джимми Батлер – в подборке лучших моментов финальной серии НБА

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Никола Йокич Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов финальной серии «Денвер» – «Майами».

В подборку среди прочих вошли эпизоды с участием звездных Николы Йокича и Джимми Батлера.

«Наггетс» взяли серию со счетом 4-1 и впервые стали чемпионами НБА.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий