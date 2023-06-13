Джимми Батлер: «Если меня выберут в Зал славы, я не пойду на церемонию»

Форвард « » перед 5-м матчем финальной серии против «Денвера» (89:94, 1-4) заявил, что ему наплевать на попадание в Зал славы, и если выберут, он пропустит церемонию.

«Наплевать. Честно говоря, мне все равно. Если меня выберут в Зал славы, я не пойду на церемонию.

Меня не интересуют эти торжества и все такое. Я просто хочу положить где-нибудь ноги в песок. Меня не интересуют индивидуальные достижения, я командный игрок. Я не хочу туда. Мне наплевать на Зал славы. Это большая честь, это действительно так, но мне все равно», – сказал Батлер.

Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим