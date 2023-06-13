Джимми Батлер: «Если меня выберут в Зал славы, я не пойду на церемонию»
Форвард «Майами» Джимми Батлер перед 5-м матчем финальной серии против «Денвера» (89:94, 1-4) заявил, что ему наплевать на попадание в Зал славы, и если выберут, он пропустит церемонию.
«Наплевать. Честно говоря, мне все равно. Если меня выберут в Зал славы, я не пойду на церемонию.
Меня не интересуют эти торжества и все такое. Я просто хочу положить где-нибудь ноги в песок. Меня не интересуют индивидуальные достижения, я командный игрок. Я не хочу туда. Мне наплевать на Зал славы. Это большая честь, это действительно так, но мне все равно», – сказал Батлер.
Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим
Батлер уже сейчас круче всяких реджи миллеров и пенни хардуев которые в зале славы. Но вы не готовы к этой мысли и правде, смиритесь с ограничениями
1) лига делает ограничения на мвп регулярки, устанавливая минимальное количество матчей для претендентов. Кто знает, не захотят ли они вводить через 5 лет ограничение на зал славы - минимум один титул чемпиона или один мвп,например.
2) слишком много талантливых игроков сейчас в ближайшие 10 лет будут в зале славы, да и в новом поколении много крутых игроков.
3) Батлер уже почувствовал, что может вслух говорить что угодно; очень он может в будущем разозлить лигу своими высказываниями. Особенно если не остановится, а продолжит направо и налево говорить «наплевать».