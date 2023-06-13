Джимми Батлер: «Если меня выберут в Зал славы, я не пойду на церемонию»

Теги Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Зал славы Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер перед 5-м матчем финальной серии против «Денвера» (89:94, 1-4) заявил, что ему наплевать на попадание в Зал славы, и если выберут, он пропустит церемонию.

«Наплевать. Честно говоря, мне все равно. Если меня выберут в Зал славы, я не пойду на церемонию. 

Меня не интересуют эти торжества и все такое. Я просто хочу положить где-нибудь ноги в песок. Меня не интересуют индивидуальные достижения, я командный игрок. Я не хочу туда. Мне наплевать на Зал славы. Это большая честь, это действительно так, но мне все равно», – сказал Батлер.

Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

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11 комментариев

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AEZAKMI228
Ответ sboku
+100500 снял с языка!
Аргументы будут почему его не выберут в зал славы?
Батлер уже сейчас круче всяких реджи миллеров и пенни хардуев которые в зале славы. Но вы не готовы к этой мысли и правде, смиритесь с ограничениями
+18
-7
+11
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xamer 9
Ответ AEZAKMI228
Аргументы будут почему его не выберут в зал славы? Батлер уже сейчас круче всяких реджи миллеров и пенни хардуев которые в зале славы. Но вы не готовы к этой мысли и правде, смиритесь с ограничениями
Я вот не удивлюсь его отсутствию в зале славы. Аргументы следующие:
1) лига делает ограничения на мвп регулярки, устанавливая минимальное количество матчей для претендентов. Кто знает, не захотят ли они вводить через 5 лет ограничение на зал славы - минимум один титул чемпиона или один мвп,например.
2) слишком много талантливых игроков сейчас в ближайшие 10 лет будут в зале славы, да и в новом поколении много крутых игроков.
3) Батлер уже почувствовал, что может вслух говорить что угодно; очень он может в будущем разозлить лигу своими высказываниями. Особенно если не остановится, а продолжит направо и налево говорить «наплевать».
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Сергей Пузанков
Ну посмотрим-посмотрим
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mqh9pzrxgf
Ответ AEZAKMI228
Учитывая что у реджи и пенни меньше сим. пятерок, меньше дифенс тим, батлер туда точно попадет 2 финала в качестве безоговорочной 1ой звезды в команде это ОК вообще
Ну по данным баскет рефенс у него около 70% вероятность попадания
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