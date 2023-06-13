«Джордан, Брайант, О’Нил, Леброн, Карри и Батлер». Неймар назвал Топ-5 игроков в истории НБА

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Неймар Стефен Карри НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Звезда французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар в интервью NBA Brasil признался, что в детстве был поклонником Кобе Брайанта, а также назвал пятерку величайших игроков в истории НБА.

«В детстве я часто слышал о Джордане. К сожалению, мне не удалось увидеть, как он играет. Но игроком, который меня вдохновил, был Кобе Брайант.

Я следил за выступлениями Кобе, он играл за самую известную команду. Не болею за какую-то конкретную команду, болею за команды своих  друзей.

Топ-5 игроков в истории? Джордан, Брайант, Шакил О’Нил, Леброн Джеймс, Стефен Карри и Джимми Батлер. Джимми должен быть среди лучших, потому что он творит историю», — рассмеялся Неймар.

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6 комментариев

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SopTecret
задача досчитать до 5 провалена)
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smartass
Джимми "Кикболлз" - шестой?
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3pointmaster
кого знал назвал
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Tim Timson
Неймар если бы выбрал флопперов, то тут он спец безоговорочный)
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Alex Vieri
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Александр Павлов
Поставить Шакила выше Леброна - это круто!
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