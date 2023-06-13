«Джордан, Брайант, О’Нил, Леброн, Карри и Батлер». Неймар назвал Топ-5 игроков в истории НБА
Звезда французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар в интервью NBA Brasil признался, что в детстве был поклонником Кобе Брайанта, а также назвал пятерку величайших игроков в истории НБА.
«В детстве я часто слышал о Джордане. К сожалению, мне не удалось увидеть, как он играет. Но игроком, который меня вдохновил, был Кобе Брайант.
Я следил за выступлениями Кобе, он играл за самую известную команду. Не болею за какую-то конкретную команду, болею за команды своих друзей.
Топ-5 игроков в истории? Джордан, Брайант, Шакил О’Нил, Леброн Джеймс, Стефен Карри и Джимми Батлер. Джимми должен быть среди лучших, потому что он творит историю», — рассмеялся Неймар.
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