«Джордан, Брайант, О’Нил, Леброн, Карри и Батлер». Неймар назвал Топ-5 игроков в истории НБА

Звезда французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар в интервью NBA Brasil признался, что в детстве был поклонником а, а также назвал пятерку величайших игроков в истории НБА.

«В детстве я часто слышал о . К сожалению, мне не удалось увидеть, как он играет. Но игроком, который меня вдохновил, был Кобе Брайант.

Я следил за выступлениями Кобе, он играл за самую известную команду. Не болею за какую-то конкретную команду, болею за команды своих друзей.

Топ-5 игроков в истории? Джордан, Брайант, ’Нил, , и Джимми Батлер. Джимми должен быть среди лучших, потому что он творит историю», — рассмеялся Неймар.

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