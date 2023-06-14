Андрей Ватутин: «Когда у нас снова появится возможность играть в Европе, вакантных мест не будет»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что возможное возвращение российских клубов в будет непростым процессом.

«В текущих геополитических реалиях возвращение российских команд в Евролигу не представляется возможным. Ни в каком виде. Даже на нейтральных площадках. Те, кто надеется на скорый возврат, пребывают попросту вне сегодняшней повестки дня. Плюсом к политике идут сложности с перелетами, оплатой отелей, получением виз, гарантиями безопасности и так далее.

Следует понимать еще один момент. «Российские» места в турнире уже заняты. Пока временно, но тот же « » претендует на долгосрочную лицензию, « » собирает 15‑тысячные аншлаги и также стремится к длительным отношениям с Евролигой. Помимо этого, руководство турнира активно интересуется рынками Лондона, Парижа, Дубая… Когда у нас снова появится возможность играть в Европе, вакантных мест не будет. За них придется бороться, доказывать выгоду 140‑миллионного рынка, ведь Евролига - коммерческое соревнование, в основе которого - заработок лиги и клубов. Даже в 2021 году летать в Россию было далеко, проблем возникало больше, чем прибылей, телевизионные и маркетинговые доходы стремились к минимуму. Да, на тот момент лиге было интересно иметь в обойме такие города как Москва и Санкт‑Петербург, такой бренд как ЦСКА. Но наш бренд привлекателен не просто четырьмя буквами и великой историей, он силен в связке с большим бюджетом и звездной командой, которая интересна европейским болельщикам. Теперь же многое, как и в начале 2000‑х, придется делать заново.

Мы остаемся акционерами, сотрудничаем в режиме переговоров, по большей части онлайн. Контакты сохранены, много общаемся. Конечно, ситуация выглядит немного странной: команда играть не может, а управленческие решения принимаются с участием ЦСКА, но таковы особенности момента. К нам по‑прежнему внимательно прислушиваются», – рассказал Ватутин.

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