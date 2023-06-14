Греческий «Промитеас» покинет Еврокубок и будет выступать в Лиге чемпионов

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок ФИБА чемпионат Греции Лига чемпионов Промитеас Баскетбол

«Промитеас» решил покинуть число участников Еврокубка.

Греческий клуб будет выступать в Лиге чемпионов ФИБА.

«Промитеас» провел в Еврокубке четыре сезона и дважды доходил до стадии 1/4 финала.

В сезоне-22/23 греческой лиги «Промитеас» стал 5-м в регулярке и уступил ПАОКу в четвертьфинале плей-офф.

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