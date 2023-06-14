Греческий «Промитеас» покинет Еврокубок и будет выступать в Лиге чемпионов
«Промитеас» решил покинуть число участников Еврокубка.
Греческий клуб будет выступать в Лиге чемпионов ФИБА.
«Промитеас» провел в Еврокубке четыре сезона и дважды доходил до стадии 1/4 финала.
В сезоне-22/23 греческой лиги «Промитеас» стал 5-м в регулярке и уступил ПАОКу в четвертьфинале плей-офф.
Моменты счастья «Денвера»: обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал
Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира
Комментарии