Алексей Швед о нападавших: «Звонили, но не извинялись, а больше дерзили»

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал, что напавшие на него люди звонили ему, но не извинялись, а больше дерзили.

«Пытались связаться, но, когда звонили, они не извинялись, а больше дерзили. Максимально невоспитанные люди!

Многие люди меня поддерживали. Это очень приятно! Очень помогает. Люди видят, что такая произошла ситуация, несправедливая», — сказал Швед в эфире «Матч ТВ».

Швед получил черепно-мозговую травму 1 мая после нападения возле одного из ресторанов в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны