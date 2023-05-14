Алексей Швед о нападавших: «Звонили, но не извинялись, а больше дерзили»
Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал, что напавшие на него люди звонили ему, но не извинялись, а больше дерзили.
«Пытались связаться, но, когда звонили, они не извинялись, а больше дерзили. Максимально невоспитанные люди!
Многие люди меня поддерживали. Это очень приятно! Очень помогает. Люди видят, что такая произошла ситуация, несправедливая», — сказал Швед в эфире «Матч ТВ».
Швед получил черепно-мозговую травму 1 мая после нападения возле одного из ресторанов в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых.
Ужинал с близкими.
Скажите, а по улицам Москвы реально передвигаться без опаски быть обворованным или типа того? Я серьезно интересуюсь, собираемся с супругой в Москву на недельку.
В Минске, просто, ярко одетая и пьяная девушка может спокойно ночью идти по спальному району. Вообще нет никакого криминала (а в 90-х ещё как был).
Не переживай, прекрасный город.
Швед, долларовый миллионер. Он в ресторане кушает. Ужинает...
Странно, что вы задаёте такой вопрос, будучи гражданином РБ - соседи вроде ближайшие.
В общем чтобы не быть обворованным соблюдайте типичные правила, вроде не светить бумажником при людях и не ходить в темноте по пустым улицам. Отличного отпуска!