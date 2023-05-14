Алексей Швед о нападавших: «Звонили, но не извинялись, а больше дерзили»

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал, что напавшие на него люди звонили ему, но не извинялись, а больше дерзили.

«Пытались связаться, но, когда звонили, они не извинялись, а больше дерзили. Максимально невоспитанные люди!

Многие люди меня поддерживали. Это очень приятно! Очень помогает. Люди видят, что такая произошла ситуация, несправедливая», — сказал Швед в эфире «Матч ТВ».

Швед получил черепно-мозговую травму 1 мая после нападения возле одного из ресторанов в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Abdulla
Я из Минска, у нас тут нет этнических моментов... Скажите, а по улицам Москвы реально передвигаться без опаски быть обворованным или типа того? Я серьезно интересуюсь, собираемся с супругой в Москву на недельку. В Минске, просто, ярко одетая и пьяная девушка может спокойно ночью идти по спальному району. Вообще нет никакого криминала (а в 90-х ещё как был).
Алэксандргрыгорыч, вам на больничном скучно?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ ЮАГ
А что Швед отмечал в ресторане сразу после поражения?(( Не логичнее было бы поехать домой и попереживать немного?)
Он ничего не отмечал.
Ужинал с близкими.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Activity
Ответ ЮАГ
А что Швед отмечал в ресторане сразу после поражения?(( Не логичнее было бы поехать домой и попереживать немного?)
В ресторане обычно едят, а не что то отмечают. В данном случае - ужинали.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Я из Минска, у нас тут нет этнических моментов...
Скажите, а по улицам Москвы реально передвигаться без опаски быть обворованным или типа того? Я серьезно интересуюсь, собираемся с супругой в Москву на недельку.
В Минске, просто, ярко одетая и пьяная девушка может спокойно ночью идти по спальному району. Вообще нет никакого криминала (а в 90-х ещё как был).
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Abdulla
Я из Минска, у нас тут нет этнических моментов... Скажите, а по улицам Москвы реально передвигаться без опаски быть обворованным или типа того? Я серьезно интересуюсь, собираемся с супругой в Москву на недельку. В Минске, просто, ярко одетая и пьяная девушка может спокойно ночью идти по спальному району. Вообще нет никакого криминала (а в 90-х ещё как был).
Реально)
Не переживай, прекрасный город.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей К
Ответ ЮАГ
А что Швед отмечал в ресторане сразу после поражения?(( Не логичнее было бы поехать домой и попереживать немного?)
"отмечал в ресторане"?
Швед, долларовый миллионер. Он в ресторане кушает. Ужинает...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Гни свою линию, Леша, правда за тобой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Abdulla
Я из Минска, у нас тут нет этнических моментов... Скажите, а по улицам Москвы реально передвигаться без опаски быть обворованным или типа того? Я серьезно интересуюсь, собираемся с супругой в Москву на недельку. В Минске, просто, ярко одетая и пьяная девушка может спокойно ночью идти по спальному району. Вообще нет никакого криминала (а в 90-х ещё как был).
Приезжайте, конечно. Москва - самый безопасный город в РФ. Уровень уличной преступности на очень низком уровне - весь город в камерах вдоль и поперёк. Да, количество мигрантов выросло за последние годы, но воровства посреди дня вы не встретите.
Странно, что вы задаёте такой вопрос, будучи гражданином РБ - соседи вроде ближайшие.
В общем чтобы не быть обворованным соблюдайте типичные правила, вроде не светить бумажником при людях и не ходить в темноте по пустым улицам. Отличного отпуска!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Князь на то и князь🤷
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Эти подонки задержаны, по идее они не могут пользоваться мобилами. Как же они могли звонить?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий