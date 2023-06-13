Агент: «Алексей Швед чувствует себя лучше, но еще есть тромб в голове»

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о самочувствии клиента.

«Алексей чувствует себя лучше. Правда, есть еще тромб в голове.

Лечится, динамика стабильная. Он приступит к легким тренировкам в начале июля, а дальше перейдет к нагрузкам. Но посмотрим, как будет все дальше проходить», — сказал Фимич.

1 мая Швед был избит около ресторана в центре Москвы, в результате чего получил серьезную черепно-мозговую травму. 9 мая игрока выписали из больницы.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны