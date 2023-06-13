Агент: «Алексей Швед чувствует себя лучше, но еще есть тромб в голове»
Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о самочувствии клиента.
«Алексей чувствует себя лучше. Правда, есть еще тромб в голове.
Лечится, динамика стабильная. Он приступит к легким тренировкам в начале июля, а дальше перейдет к нагрузкам. Но посмотрим, как будет все дальше проходить», — сказал Фимич.
1 мая Швед был избит около ресторана в центре Москвы, в результате чего получил серьезную черепно-мозговую травму. 9 мая игрока выписали из больницы.
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