Агент: «Алексей Швед чувствует себя лучше, но еще есть тромб в голове»

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Обрад Фимич Баскетбол

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о самочувствии клиента.

«Алексей чувствует себя лучше. Правда, есть еще тромб в голове.

Лечится, динамика стабильная. Он приступит к легким тренировкам в начале июля, а дальше перейдет к нагрузкам. Но посмотрим, как будет все дальше проходить», — сказал Фимич.

1 мая Швед был избит около ресторана в центре Москвы, в результате чего получил серьезную черепно-мозговую травму. 9 мая игрока выписали из больницы.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

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2 комментария

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quznez
😱 С тромбом шутить нельзя.
+1
0
+1
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Дск Дск
здоровья
0
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