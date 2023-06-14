«Зенит» объявил о переходе Георгия Жбанова

Теги переходы УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Александр Церковный Баскетбол

«Зенит» объявил о переходе в команду защитника Георгия Жбанова (25 лет, 197 см).

Россиянин подписали 2-летний контракт.

Жбанов на протяжении трех последних сезонов выступал за УНИКС.

В Единой лиге ВТБ-22/23 Георгий провел 41 матч со средними показателями 5,1 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19 минут игрового времени.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание.

«Георгий своей игрой в прошедшем сезоне, думаю, заслужил титул лучшего обороняющегося игрока Лиги. Если бы он был в «Зените», то состав финальной пары точно был бы другой», – сказал Церковный.

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2 комментария

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Stefen
"Кони опять включают пылесос и губят парню карьеру"
Отдельный привет баскетбольному АНАЛитику Сергею Орлову
p.s. переход в Зенит был ожидаем
+4
0
+4
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Додик Аксель
Герасимов из Енисея тоже переходит в Зенит, с утра была инфа на ветке.
0
0
0
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