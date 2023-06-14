«Зенит» объявил о переходе Георгия Жбанова

« » объявил о переходе в команду защитника (25 лет, 197 см).

Россиянин подписали 2-летний контракт.

Жбанов на протяжении трех последних сезонов выступал за .

В Единой лиге ВТБ-22/23 Георгий провел 41 матч со средними показателями 5,1 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 19 минут игрового времени.

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал подписание.

«Георгий своей игрой в прошедшем сезоне, думаю, заслужил титул лучшего обороняющегося игрока . Если бы он был в «Зените», то состав финальной пары точно был бы другой», – сказал Церковный.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете