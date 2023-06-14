Дмитрий Кулагин стал игроком УНИКСа

Атакующий защитник (30 лет, 197 см) официально стал игроком .

Соглашение с чемпионом Евролиги и трехкратным победителем лиги ВТБ рассчитано на два года.

Кулагин с 2021 года выступал за « ». В минувшем розыгрыше Лиги ВТБ россиянин набирал 6,6 очка, 1,9 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

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