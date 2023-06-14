Дмитрий Кулагин стал игроком УНИКСа

Теги переходы УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Баскетбол

Атакующий защитник Дмитрий Кулагин (30 лет, 197 см) официально стал игроком УНИКСа

Соглашение с чемпионом Евролиги и трехкратным победителем Единой лиги ВТБ рассчитано на два года.

Кулагин с 2021 года выступал за «Зенит». В минувшем розыгрыше Лиги ВТБ россиянин набирал 6,6 очка, 1,9 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

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2 комментария

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Александр Сачков
Одного Кулагина на лавке мариновали, теперь за второго взялись.
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Dr Gonzo
Ответ Александр Сачков
Одного Кулагина на лавке мариновали, теперь за второго взялись.
Ну этот то будет играть. Потому как и в атаке и в защите может быть полезен. Еще и играет и 1, и 2, а может быть даже 3-ку если очень будет нужно. Этакий апгрейд Жбанова. Заберет его минуты и наверное немного еще. На бумаге хороший трансфер.
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