Георгий Жбанов: «Подходим к седьмому матчу с уверенностью в своих силах»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Баскетбол

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов рассказал о подготовке команды к решающему матчу серии 1/2 финала Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Серия дошла до седьмого матча. За предыдущие встречи мы изучили соперника, а также уделили внимание исправлению собственных ошибок. Наша подготовка к решающей игре проходила в штатном режиме. Мы подходим к ней в хорошем настроении, с уверенностью в своих силах.

С нетерпением ждем наших преданных болельщиков на трибунах «Баскет-холла». Не сомневаюсь, это будет яркий, незабываемый матч! Мы приложим все силы, чтобы пробиться в финал чемпионата», – заявил Жбанов.

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