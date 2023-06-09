Агент Георгия Жбанова подтвердил информацию о том, что его клиент покидает УНИКС

Агент защитника сборной России Георгия Жбанова Бурган Назиров подтвердил информацию о том, что его клиент покидает УНИКС.

«УНИКС предложил Георгию новый контракт, но он честно признался, что хочет нового вызова. Клуб с пониманием отнесся к такой позиции игрока.

Где Жбанов продолжит карьеру? У нас есть несколько вариантов, выберем оптимальный для развития его карьеры», – сказал Назиров.

В составе казанцев уроженец Екатеринбурга дебютировал в Евролиге и стал чемпионом лиги ВТБ-22/23.

В прошедшем сезоне Жбанов получал больше всего игрового времени среди россиян в чемпионском составе (19:11). Статистика Георгия в завершившемся сезоне составила 5,1 очка, 2,9 подбора, 1,1 передачи и 1 перехват за игру.

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