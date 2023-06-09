Агент Георгия Жбанова подтвердил информацию о том, что его клиент покидает УНИКС

Теги переходы УНИКС Единая лига ВТБ Георгий Жбанов Баскетбол

Агент защитника сборной России Георгия Жбанова Бурган Назиров подтвердил информацию о том, что его клиент покидает УНИКС. 

«УНИКС предложил Георгию новый контракт, но он честно признался, что хочет нового вызова. Клуб с пониманием отнесся к такой позиции игрока.

Где Жбанов продолжит карьеру? У нас есть несколько вариантов, выберем оптимальный для развития его карьеры», – сказал Назиров.

В составе казанцев уроженец Екатеринбурга дебютировал в Евролиге и стал чемпионом Единой лиги ВТБ-22/23.

В прошедшем сезоне Жбанов получал больше всего игрового времени среди россиян в чемпионском составе УНИКСа (19:11). Статистика Георгия в завершившемся сезоне составила 5,1 очка, 2,9 подбора, 1,1 передачи и 1 перехват за игру.

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adel Khaniev
Самый солидный из немногих игроков с российским паспортом в составе был..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Кони опять включают пылесос и губят парню карьеру.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Сабитов
Новый вызов где? Реал, Фенербахче? понимаю и одобряю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий