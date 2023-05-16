Андрей Ватутин: «От ухода трех российских клубов из Евролиги никто не выиграл»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что никто в Евролиге не рад отстранению российских команд по политическим причинам.

«Общаюсь. И по служебной необходимости, и по-товарищески. С игроками, тренерами, функционерами.

Честно могу сказать, что от ухода трех российских клубов из Евролиги никто не выиграл. Более того, никто не счастлив такому решению. Ни в одном клубе. Оно было продиктовано политическими моментами, и, увы, мы никак не можем на него повлиять», – сказал Ватутин.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Но никто и не проиграл
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Эдуард Элверс
Да Евролиге хуже не стало явно
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