Никола Йокич: «Когда парад? Мне нужно домой»

Центровой « » расстроился, узнав, что чемпионский парад состоится в четверг, и признался, что хочет скорее вернуться домой.

«Что вы сейчас чувствуете? И ждете ли вы парада в Денвере?» – поинтересовался журналист.

«Когда парад? В четверг? Нет. Мне нужно домой», – ответил сербский игрок.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете