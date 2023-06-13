Никола Йокич: «Когда парад? Мне нужно домой»
Центровой «Денвера» Никола Йокич расстроился, узнав, что чемпионский парад состоится в четверг, и признался, что хочет скорее вернуться домой.
«Что вы сейчас чувствуете? И ждете ли вы парада в Денвере?» – поинтересовался журналист.
«Когда парад? В четверг? Нет. Мне нужно домой», – ответил сербский игрок.
Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете
а также представьте лица жителей Денвера, которые этот парад полвека ждут
Да Денверу никто не смог сопротивляться, но там исторические цифры у лидеров, да и команда симпатичная. Никаких решений и темперинга - упорство, труд и самый зрелищный игрок в лиге, как по мне, потому что остроумные пасы смотрятся суперэстетично.