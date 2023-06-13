Никола Йокич: «Когда парад? Мне нужно домой»

Теги Денвер НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич расстроился, узнав, что чемпионский парад состоится в четверг, и признался, что хочет скорее вернуться домой.

«Что вы сейчас чувствуете? И ждете ли вы парада в Денвере?» – поинтересовался журналист.

«Когда парад? В четверг? Нет. Мне нужно домой», – ответил сербский игрок.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Gurin
Когда начальник просит задержатся на 1 час
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qwerd
Ну тут Йокич должен уважить фанатов и побывать на параде. Все таки они впервые отмечают победу в чемпионате НБА, а он главный творец победы
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Морозов
Ответ rdyabin@icloud.com
Увы, но должен признать, что этот сезон получился абсолютно неинтересным. Такой чемпион мало кому интересен. Просто нет эмоций по итогу. Бесхаризматичные игроки, отсутствие оппозиции на пути к титулу. Если бы Лэйкерс не были полностью вымотаны, они бы просто РАЗДАВИЛИ наггетсов 4:0. Всем, кто разбирается в баскетболе, это очевидно. В общем, хорошая попытка, но нет. Не удалось вам заставить радоваться или признать чемпионство этих «чемпионов»
Как бы мне не хотелось, чтобы ЛеБрон обрёл вторую молодость, вытащил на костях Лейкерс и сравнялся по количеству титулов с Майклом, но увы. Этот плей-офф был абсолютно непредсказуемым, да и сезон в целом. Опять же кто бы мог подумать, что дохлый 3/4 сезона Лейкерс так далеко пройдут ПО, что Финикс с Дюрантом пойдут рыбачить, что Майями дойдёт аж до финала, список неожиданностей сезона и плей-офф думаю каждый наблюдающий за лигой может продолжить и не одним пунктом. Этот сезон и ПО явно удались. А то, что Денвер впервые выйграл Кубок О’Брайена просто восхитительно))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Митраков
Господи, сколько скучных людей в комментах, воспринимающих всё на серьёзных щах
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
36_i_8
Хах))крутой тип!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milya ololo
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mailman
угооаю с этого панка))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikolayOss
Корова не доена, куры не кормлены, лошадка не объезжена, а они про какой-то парад!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
я смотрю под этой новостью собрались обиженки👍🙈
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
no lambo
удивительно, конечно, и почему же Денвер никому не интересен и о нем не говорят после свипа короля лол

а также представьте лица жителей Денвера, которые этот парад полвека ждут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dl
Ответ rdyabin@icloud.com
Увы, но должен признать, что этот сезон получился абсолютно неинтересным. Такой чемпион мало кому интересен. Просто нет эмоций по итогу. Бесхаризматичные игроки, отсутствие оппозиции на пути к титулу. Если бы Лэйкерс не были полностью вымотаны, они бы просто РАЗДАВИЛИ наггетсов 4:0. Всем, кто разбирается в баскетболе, это очевидно. В общем, хорошая попытка, но нет. Не удалось вам заставить радоваться или признать чемпионство этих «чемпионов»
Великолепный сезон. Может для кого-то знак качества нудное ожидание ГСВ и Кавальерс в финале, со слабым шансом, что кто-то из топов поломается и скорректирует неизбежное, но не для меня. В кои-то веки шансы были у многих команд. Легко представить, что Финикс выехал бы на феноменальной игре Букера, и новички плей-офф могли выбить чемпионов, и подобескровленные чемпионы могли затащить на опыте.
Да Денверу никто не смог сопротивляться, но там исторические цифры у лидеров, да и команда симпатичная. Никаких решений и темперинга - упорство, труд и самый зрелищный игрок в лиге, как по мне, потому что остроумные пасы смотрятся суперэстетично.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Константин Морозов
Как бы мне не хотелось, чтобы ЛеБрон обрёл вторую молодость, вытащил на костях Лейкерс и сравнялся по количеству титулов с Майклом, но увы. Этот плей-офф был абсолютно непредсказуемым, да и сезон в целом. Опять же кто бы мог подумать, что дохлый 3/4 сезона Лейкерс так далеко пройдут ПО, что Финикс с Дюрантом пойдут рыбачить, что Майями дойдёт аж до финала, список неожиданностей сезона и плей-офф думаю каждый наблюдающий за лигой может продолжить и не одним пунктом. Этот сезон и ПО явно удались. А то, что Денвер впервые выйграл Кубок О’Брайена просто восхитительно))
Выйграл🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Ответ rdyabin@icloud.com
Увы, но должен признать, что этот сезон получился абсолютно неинтересным. Такой чемпион мало кому интересен. Просто нет эмоций по итогу. Бесхаризматичные игроки, отсутствие оппозиции на пути к титулу. Если бы Лэйкерс не были полностью вымотаны, они бы просто РАЗДАВИЛИ наггетсов 4:0. Всем, кто разбирается в баскетболе, это очевидно. В общем, хорошая попытка, но нет. Не удалось вам заставить радоваться или признать чемпионство этих «чемпионов»
сезон замечательный, победила самая структурированная и сильная команда с самым доминирующим игроком в истории...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jokk
Ответ milya ololo
Комментарий удален модератором
Ржу как конь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий