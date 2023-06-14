Джамал Кроуфорд: «Кобе был лучшим, против кого я играл. Брайант мог выбросить 1 из 15 и думать, что он в огне»

Теги Кобе Брайант Джамал Кроуфорд НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд поделился мнением о покойное легенде лиги Кобе Брайанте.

«Кобе Брайант был лучшим, против кого я играл. Защищаться против него было особенным занятием, трудно сравнить это с игрой против кого-то другого. Кобе ничего не боялся. Брайант мог выбросить 1 из 15 и думать, что он в огне. Его подход к работе, его умения... Когда ты знал, что предстоит играть с против него, то не мог уснуть в ночь перед матчем. Он хотел забрать твою душу.

Последний раз я видел Кобе в 2019 году, Матч звезд женской НБА в Вегасе, он был с дочерью. Я проходил через площадку, он заметил меня в последний момент, когда я был близок к тому, чтобы уйти. Он посмотрел, а затем начал демонстрировать мой перевод за спиной, он еще сказал своему другу, который сидел рядом: «Чувак, вот его фирменный прием». И в этот момент он изобразил поклон. Я ушел с площадки. Это был последний раз, когда я видел его», – заявил Кроуфорд.

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7 комментариев

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Sonder
Ответ rb_10
Всегда хочется играть против того, кто забивает 1 из 15. А вот если этот чел в твоей команде, мнение о нем иное)) Кобе, конечно, легенда. Но и руинил он своими действиями много и часто
так бы всем до 5 гаек доруинить
+3
0
+3
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rb_10
Всегда хочется играть против того, кто забивает 1 из 15. А вот если этот чел в твоей команде, мнение о нем иное)) Кобе, конечно, легенда. Но и руинил он своими действиями много и часто
+3
-1
+2
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FalcaoNePoedet
если что это показатель не лучшести, а тупости
+2
-2
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Ivan85
Ответ АРХАТ
Что есть то есть - никогда не боялся брать на себя ответственность.
если бы он был жив, то это называлось бы единалить. Кобе мой любимый игрок, на шмалял он реально черезчур дохрена. не заигрывал партнёров, хотя навыки для этого были
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АРХАТ
Ответ Ivan85
если бы он был жив, то это называлось бы единалить. Кобе мой любимый игрок, на шмалял он реально черезчур дохрена. не заигрывал партнёров, хотя навыки для этого были
Я имел ввиду в контексте решающего броска на последних секундах.
0
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