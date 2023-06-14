Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд поделился мнением о покойное легенде лиги Кобе Брайанте.

«Кобе Брайант был лучшим, против кого я играл. Защищаться против него было особенным занятием, трудно сравнить это с игрой против кого-то другого. Кобе ничего не боялся. Брайант мог выбросить 1 из 15 и думать, что он в огне. Его подход к работе, его умения... Когда ты знал, что предстоит играть с против него, то не мог уснуть в ночь перед матчем. Он хотел забрать твою душу.

Последний раз я видел Кобе в 2019 году, Матч звезд женской НБА в Вегасе, он был с дочерью. Я проходил через площадку, он заметил меня в последний момент, когда я был близок к тому, чтобы уйти. Он посмотрел, а затем начал демонстрировать мой перевод за спиной, он еще сказал своему другу, который сидел рядом: «Чувак, вот его фирменный прием». И в этот момент он изобразил поклон. Я ушел с площадки. Это был последний раз, когда я видел его», – заявил Кроуфорд.

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