Джамал Кроуфорд сказал, что Йокич настолько хорош, что играет против Споэльстры, а не игроков «Хит». Тренер отреагировал

Теги Денвер Майами Джамал Кроуфорд НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич набирает в среднем 30,8 очка, 13,5 подбора, 8 передач и 1,5 блок-шота за игру в серии с «Майами».

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд после 4-го матча сказал: «Йокич настолько хорош, что играет даже не против игроков «Майами». Он играет против Эрика Споэльстры. «О, ты хочешь сделать это, у меня на это есть контрприем». Никола играет в совершенно другой баскетбол».

Тренера спросили, как он относится к этому высказыванию.

«Посмотрите на меня. Это даже не смешно. Я не выхожу на паркет.

Он играет не против меня. Абсурд. Нет», – ответил Споэльстра.

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8 комментариев

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Forza
Эрик очень нервно реагирует на слова в его адрес по ходу этой серии. Вспомните его ответ на вполне корректный вопрос журналистки про передачи Йокича, хотя бы.

Мне кажется он поплыл.
+10
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Misunderstood
Но Кроуфорд прав во многом) Если Янис это физиологический фрик, то Никола это баскетбольный игрок-гик
+6
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ПП ПП
Ответ Forza
Эрик очень нервно реагирует на слова в его адрес по ходу этой серии. Вспомните его ответ на вполне корректный вопрос журналистки про передачи Йокича, хотя бы. Мне кажется он поплыл.
Он и так с этим составом прыгнул выше головы. Правда не без доли везения. Так что ему нервничать. Он свою работу выполнил на 5 с +.
+7
-1
+6
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Archer_Great
Ответ ПП ПП
Он и так с этим составом прыгнул выше головы. Правда не без доли везения. Так что ему нервничать. Он свою работу выполнил на 5 с +.
С какой такой долей везения, интересно? Уверенно шагнули через Бакс, прошли НЙ без нервов, вполне себе обоснованно прошли Селтикс, да, с нервами, но улыбка Джимбо не сходила с лица всю серию, а Спо не заметил Мазуллу как тренера. Так где там про везение то?
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AEZAKMI228
Ответ Forza
Эрик очень нервно реагирует на слова в его адрес по ходу этой серии. Вспомните его ответ на вполне корректный вопрос журналистки про передачи Йокича, хотя бы. Мне кажется он поплыл.
С чего вдруг поплыть то должен? Типа после 2011 не поплыл, после 2014, после 2021, а здесь то с чего вдруг?
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Александр Тихомиров
Ответ AEZAKMI228
С чего вдруг поплыть то должен? Типа после 2011 не поплыл, после 2014, после 2021, а здесь то с чего вдруг?
не в общем поплыл, а в конкретных ситуациях
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Forza
Ответ AEZAKMI228
С чего вдруг поплыть то должен? Типа после 2011 не поплыл, после 2014, после 2021, а здесь то с чего вдруг?
Человек не может поплыть в отдельной серии или матче? Поплыть - не значит сломаться на всю оставшуюся жизнь. Игрок может просто сломаться даже по ходу одного матча в тильте начав пулять плохие броски один за другим.
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Tim Timson
Ответ Forza
Эрик очень нервно реагирует на слова в его адрес по ходу этой серии. Вспомните его ответ на вполне корректный вопрос журналистки про передачи Йокича, хотя бы. Мне кажется он поплыл.
в серии с Бостоном он психовал покруче. там появилась нешуточная возможность вляпаться во всемирную историю)
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