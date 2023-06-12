Джамал Кроуфорд сказал, что Йокич настолько хорош, что играет против Споэльстры, а не игроков «Хит». Тренер отреагировал

Центровой «Денвера» набирает в среднем 30,8 очка, 13,5 подбора, 8 передач и 1,5 блок-шота за игру в серии с « ».

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд после 4-го матча сказал: «Йокич настолько хорош, что играет даже не против игроков «Майами». Он играет против . «О, ты хочешь сделать это, у меня на это есть контрприем». Никола играет в совершенно другой баскетбол».

Тренера спросили, как он относится к этому высказыванию.

«Посмотрите на меня. Это даже не смешно. Я не выхожу на паркет.

Он играет не против меня. Абсурд. Нет», – ответил Споэльстра.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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